Wo Kinder im Notfall Hilfe finden

Läden werden „Hilfe-Inseln“

Bad Homburg - Großes Aufsehen vor dem Modehaus Halbach: Ein Löwe in Polizeiuniform stand dort umringt von einer Kinderschar. Bei dem flauschigen Ganzkörper-Maskottchen handelte es sich um Kinderkommissar Leon der hessischen Polizei. Er war nach Bad Homburg gekommen, um auf das Projekt Hilfe-Inseln aufmerksam zu machen. Das Modehaus Halbach ist eine dieser Hilfe-Inseln in der Kurstadt und hat eine Vorschulgruppe der Kita Bahnhofsstraße empfangen.

Die Mitarbeiter der an dem Projekt beteiligten Geschäfte bekommen von der Polizei Informationen, wie sie im Notfall helfen können. Sie helfen dann in allen denkbaren Notfällen - vom kleinen bis zum großen: Wenn ein Kind seinen Schlüssel verloren oder sich verlaufen hat, es hingefallen ist oder auf die Toilette muss. Aber natürlich auch, wenn es sich akut bedroht fühlt oder verfolgt wird.

„Kinder brauchen besonderen Schutz und sollen sich sicher fühlen in unserer Stadt. Sowohl auf dem Schulweg als auch, wenn sie nachmittags unterwegs sind. Hierfür gibt es die Hilfe-Inseln“, erklärte Stadträtin Lucia Lewalter-Schoor (SPD). Das Projekt Hilfe-Inseln gibt es in Bad Homburg seit zwölf Jahren, die Stadt wird unterstützt von der Aktionsgemeinschaft Bad Homburg und der Kriminalpolizei. Derzeit gibt es rund 75 aktive Hilfe-Inseln. Es beteiligen sich Geschäfte aus dem Einzelhandel, Einrichtungen wie etwa Kindertagesstätten oder die Stadtbücherei. Erkennen kann man die Hilfe-Inseln an den Plakaten im Eingangsbereich.

Es können sich weitere Geschäfte und Institutionen beteiligen. Sie müssen einige Voraussetzungen erfüllen, etwa sollen sie gut einsehbar und erreichbar sein. Infos bei Annette Krah, unter (0 61 72) 100 50 04 oder per E-Mail annette.krah@bad-homburg.de, melden. red