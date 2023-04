Weniger Busse am 1.Mai

Ausfälle wegen Radrennens

Bad Homburg - Der 1. Mai steht auch dieses Jahr wieder im Zeichen des Radsports. Die Straßensperrungen im Zuge des Radrennens wirken sich auf den öffentlichen Verkehr aus:

Betroffen sind die U-Bahnlinie 3 und die Bus- und AST-Linien 41, 42, 43, 50, 51, 57, 60, 81, 83, 84, 85, 86, 223, 245, 251, 252, 253, 261, 803 und 805. Die genauen Informationen zu den entfallenden und umgeleiteten Fahrten sind in der RMV-Auskunft online veröffentlicht. Ebenfalls am 1. Mai beginnt die Saison des Weiltalbusses, der Linie 245. Der Bus verkehrt bis 31. Oktober an Samstagen, Sonn- und Feiertagen mit einem Radanhänger zwischen Bad Homburg, Oberursel Hohemark und Weilburg und erleichtert eine Radtour ins Weiltal. Am kommenden 1. Mai fährt der Bus ab Bad Homburg Bahnhof direkt Richtung Weilrod. Die Haltestellen „Bad Homburg Urseler Straße“, in Oberursel und in Schmitten, außer in Brombach, entfallen.

Das Radrennen findet seit 1962 statt. Mit 19 Teams zeichnet sich 2023 erneut ein starkes Starterfeld beim Radklassiker ab. Zehn Mannschaften aus der World-Tour des Weltverbandes UCI und neun Pro-Teams nehmen teil. red