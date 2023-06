Warten auf die Automaten

Teilen

Ersatz in Bankfiliale

Bad Homburg - Anfang Mai hatten drei Männer die Geldautomaten in der Filiale der Deutschen Bank an der Ecke Louisenstraße/Schwedenpfad gesprengt. Nach wie vor sind die Fenster mit Sperrholz verrammelt, während die Filiale selbst geöffnet hat. Wann kann man hier wieder schnell Geld abheben? Der Selbstbedienungs- (SB-)Bereich werde wiederhergestellt, sagt Johannes Bomba, stellvertretender Filialleiter, auf Nachfrage. Dass das so lang dauert, liege daran, dass das Baumaterial noch nicht da sei. „Wir müssen den Bereich ja erst baulich wiederherstellen. Spätestens bis Jahresende“, hofft er.

Wie vorher sollen dort dann wieder sechs SB-Automaten Platz finden - Geräte der neuesten Generation, die im Falle eines erneuten Sprengungsversuchs die Banknoten unbrauchbar machen sollen. Wie zuvor sind drei Geldautomaten und drei Kundenterminals vorgesehen, an denen man Kontoauszüge ziehen oder Geld überweisen kann. Derzeit kann man hier Geld nur am Schalter abheben. In der Filiale steht bereits ein Kundenterminal, und es gibt auch wieder eine Kasse. Bald soll auch im Geschäftsraum ein Geldautomat stehen.

Doch warum muss der SB-Bereich nachts überhaupt offen sein? War er nicht, sagt Bomba: Über ein Zeitschloss ging er zu einer bestimmten Uhrzeit zu. Die drei Täter kamen aber wohl hinein, weil zuvor der kleine Bolzen am Schloss auf „offen“ umgelegt worden war, ob von einem Mittäter oder Kunden, ist unbekannt.

Die Täter hatten 150 000 Euro erbeutet; das Geld wurde aber sichergestellt, als zwei Niederländer auf der A 661 in eine Nagelfalle der Polizei gefahren und festgenommen worden waren. Möglich ist, dass unter vier weiteren Männern, die kürzlich nach einer Sprengung in Frankfurt-Fechenheim gefasst wurden, der dritte Täter aus Bad Homburg war. Die Gruppe steht im Verdacht, auch an Taten in der Kurstadt beteiligt gewesen zu sein. ahi