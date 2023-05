Wärmenetz als Heizungsalternative

Teilen

Von außen unscheinbar, im Inneren ein Kraftprotz: Das Heizkraftwerk in der Gartenfeldstraße bedient ein rund fünf Kilometer langes Nahwärmenetz und damit Hunderte Haushalte. Konopatzki © hko

Bei der Heiz-Diskussion könnte den Stadtwerken eine Schlüsselrolle zukommen

Bad Homburg - Auch wenn es in Berlin knackt und knirscht: Irgendwann wird die Energiewende in den heimischen Heizungskellern ankommen (müssen). Dabei dreht sich die Diskussion vor allem um die individuellen Wärmepumpen. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten, das Zuhause warm zu bekommen. Stichwort: Nah- und Fernwärme.

Die Stadtwerke Bad Homburg beschäftigen sich, wie der städtische Eigenbetrieb auf Nachfrage mitteilt, seit etwa zehn Jahren mit der „Transformation der Energieinfrastruktur“. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem Nahwärmeinseln und ein zentrales innerstädtisches Fernwärmenetz, versorgt aus der Heizzentrale am Bahnhof, initiiert und errichtet. Schon 2012 übernahm man das aus den 1970er Jahren stammende Heizkraftwerk in der Gartenfeldsiedlung - samt dem rund 5000 Meter umfassenden Leitungsnetz. Dort wird sogar Bio-Methanol verfeuert. Zumindest theoretisch. Denn das Gas „wird bilanziell vom Erzeugungsort in das deutschlandweite Gasnetz eingespeist“. Das bedeute, dass die Stadtwerke zwar am Markt Bio-Methan einkaufen und bilanzieren, aber das Gas aus dem örtlichen Netz entnommen wird. Also so wie beim Öko-Strom in Privathaushalten: Der eingekaufte Strom wird garantiert umweltschonend produziert, was daheim ankommt, lässt sich nicht direkt beeinflussen.

Erweiterung der Netze ist möglich

Dabei gibt es Überlegungen, die Netze klimafreundlicher zu machen. „Aktuell beleuchten die Stadtwerke die Transformationsmöglichkeiten der Wärmeerzeugung auf CO2-Neutralität hin, erklärt der für die Stadtwerke zuständige Dezernent, Bürgermeister Dr. Oliver Jedynak (CDU). Auch könnten die Netze erweitert werden. „Gerade im Umfeld der bestehenden Fernwärmenetze bieten sich noch viele Anschlussmöglichkeiten für interessierte Eigentümer von Gewerbe- oder Wohnliegenschaften“, sagt der für das Geschäftsfeld der Energiedienstleistungen zuständige kaufmännische Direktor Ralf Schroedter. Derzeit werden Anwohner und Eigentümer im Gewerbegebiet Mitte angeschrieben und informiert. Erste Kontakte bestünden bereits. Auch das ehemalige Industrieareal in der Justus-von-Liebig-Straße erhalte eine Heizzentrale, die mittelfristig auf CO2-Neutralität ausgerichtet sei.

DIE AUSGANGSLAGE Ein neues Netz braucht in absehbarer Zeit nicht verlegt zu werden. Laut der Netzbetreiber könne davon ausgegangen werden, dass eine Beimischung von Gasen anderer Qualität als Erdgas H bis zu einem gewissen Grad möglich sei, so die Stadtwerke. Flaschenhälse seien die Heizkessel und Thermen in den Haushalten. Hier werde derzeit davon ausgegangen, dass eine Beimischung von 10 bis 20 Prozent Wasserstoff in Bestandsheizungen kein Problem darstellen.“ Die Branche sieht zwei Wege zur nachhaltigen Wärmeversorgung. Im Haushalts/-Gewerbebereich sollen Wärmepumpen und Solarthermie langfristig die klassische Heizung ersetzen. Für Industrie und Energieerzeugung wird Wasserstoff eine tragende Rolle zukommen. hko

Gilt das Ziel „weg vom Gas“ auch für die Gas-Blockheizkraftwerke? „Sollen die politisch gesetzten Klimaziele erreicht werden, müssen auch in der Fern-/Nahwärme alternative Energien eingesetzt werden“, betonen die Stadtwerke. So beschäftige man sich bereits mit Alternativen wie Pellets, Biomasse, Geothermie und Großwärmepumpen. Insbesondere gebe der kommunale Wärmeplan die Ausrichtung der zukünftigen Art der Wärmeversorgung vor.

Um koordiniert vorgehen zu können, arbeitet die Stadt derzeit an einem kommunalen Wärmeplan, der Bedarfe und Möglichkeiten systematisch analysiert. An diesem Plan werden sich die Stadtwerke ausrichten. „Die Technologieanforderungen dieses kommunalen Wärmeplans werden für weitere Aus- und Umbaupläne der Stadtwerke maßgeblich sein“, betont Jedynak. Doch es gibt einen Haken: Der aktuell in ganz Deutschland beklagte Material- und Fachkräftemangel erlaube auch den Stadtwerken keine kurzfristige Umsetzung der Projekte, die man gerne umsetzen würde.

Man setze daher verstärkt auf Ausbildung und sorge durch Weiterbildung des bereits sehr spezialisierten Personals für die notwendige Expertise im eigenen Haus.