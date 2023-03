Vortrag zu Hölderlins Patmos

Lokale Perspektive im Fokus

Bad Homburg - Das Forschungskolleg Humanwissenschaften lädt für Freitag, 24. März, zu einem Abendvortrag über Friedrich Hölderlins weltberühmtes Gedicht „Patmos“ ein. Hölderlin lebte von 1798 bis 1800 und von 1804 bis 1806 in Homburg. Dazwischen vollendete er „Patmos“, das er dem im Homburger Schloss residierenden Landgrafen Friedrich V. widmete. Wie lassen sich die Geschichte und die besondere Faktur von „Patmos“ aus der lokalen Homburger Konstellation und Perspektive erklären? Unter dem Titel „‚Patmos‘ in Homburg. Die lokale Konstellation eines weltberühmten Gedichtes“ spannt Christian Metz, Professor für Neuere Deutsche Literatur, einen Bogen von der ersten Ankunft des Gedichts in Homburg 1803 bis zu Horst Hoheisels Kunstwerk „Patmos, eine Spur von Hölderlin“ von 1989. Beginn ist um 18 Uhr, Am Wingertsberg 4. Anmeldung per E-Mail an anmeldung@forschungskolleg-humanwissenschaften.de.

Aus Anlass des 40-jährigen Bestehens des Hölderlin-Preises hat die Stadt zudem zwei Filme zu Hölderlins Leben produzieren lassen: „Homburg als Zufluchtsort“ und „Homburg als Schreibort“. Die Inhalte der Filme bauen auf Zitaten aus Hölderlins Briefen auf, die er im ersten Homburger Aufenthalt an seine Familie und Freunde schickte. Dazu ist eine Begleitausstellung geplant. red