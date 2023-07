Verletzte durch Reizgas an Schule

Gebäude nach Attacke geräumt

Bad Homburg - Schock kurz vor den Sommerferien: In der Gesamtschule am Gluckenstein (GaG) im Gluckensteinweg ist es in einem Klassenzimmer zu einer Reizgasattacke gekommen. Das teilte die Polizei mit. Dabei seien am Vormittag mehrere Personen verletzt worden.

„Nach ersten Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Täter in einem Werkraum im Untergeschoss einen Reizstoff versprüht“, so ein Polizeisprecher. Insgesamt wurden acht Personen verletzt, wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, darunter zwei Lehrer. „Alle klagten über Atemwegsreizungen“, so Kreissprecher Alexander Wächtershäuser. Drei Personen kamen in die Klinik.

Die Attacke löste einen Großeinsatz aus. Auf Anweisung der Brandbekämpfer musste das gesamte Schulgebäude vorübergehend evakuiert werden. Die Einsatzkräfte lüfteten das Gebäude daraufhin gründlich durch. Messungen der Feuerwehr konnten dann keinen Gefahrstoff mehr feststellen. Der Unterricht konnte danach fortgesetzt werden. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Reizstoff um Pfefferspray gehandelt hat. Die Ermittlungen zum Verursacher wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0 61 72 / 12 00 entgegen. judo