Van Halen auf der Orgel

Fugato-Festival startet bald

Bad Homburg - Van Halen oder Supertramp auf der Orgel? Bis vor kurzem hätte Susann Rohn dazu nur mit dem Kopf geschüttelt. Doch jetzt kann es die Kantorin der evangelischen Erlöserkirche kaum erwarten. „Wir fiebern alle diesem ganz besonderen Auftritt entgegen“, macht Rohn neugierig.

Zum Auftakt der 13. Auflage des Orgelfestivals „Fugato“ wird am Samstag, 17. September, und Sonntag, 18. September, in der Erlöserkirche die Orgel als „Königin der Instrumente“ auf Rock und Pop treffen. Dieses Crossover bestreiten die Musiker der Neuen Philharmonie Frankfurt gemeinsam mit dem Jugend-Sinfonie-Orchester Hochtaunus, der Rockband der Neuen Philharmonie Frankfurt und Rohn als Organistin, die den Großteil des Konzerts an der Hammond-Orgel spielen wird. Sie habe sich erst mit dem Gedanken anfreunden müssen, Santana oder Genesis auf der Orgel zu spielen. „Dann aber, als wir das Material gesichtet hatten, kam bei ihr sofort das Funkeln in die Augen“, verrät Kurdirektor Holger Reuter. Er hat nun jüngst im Kaiser-Wilhelm-Bad das Programm des Orgelfestivals vorgestellt.

„Die Auftaktkonzerte sind dieses Mal in besonderer Form dazu geeignet, Orgelmusik in all ihrer Vielfalt zu präsentieren“, so Reuter. Wer in den Genuss kommen will, sollte sich sputen: Gut die Hälfte der Tickets sind bereits verkauft. „Uns war wichtig, mit unserem Programm auch junge Menschen anzusprechen“, meint Reuter. Orgelmusik sei grundsätzlich dazu geeignet, für Gänsehaut zu sorgen. „Doch in Verbindung mit Rock- und Popmusik ist die garantiert.“

Am Montag, 19. September, zum Beispiel erwartet die Besucher von 20 Uhr an in der Erlöserkirche ein Zusammenspiel von Film und Orgel. David Franke improvisiert an der Sauer-Orgel zum Film „Der Glöckner von Notre Dame“. Am Dienstag, 20. September, 19.30 Uhr, steht eine Lesung mit Hölderlin-Preisträger Rüdiger Safranski an, der in der Schlosskirche aus seiner Hölderlin-Biografie liest. Begleitet wird er von Wolfgang Zerer, der auf der Bürgy-Orgel spielt.

Das ausführliche Fugato-Programm gibt’s auf www.orgelfestival-fugato.de. Zudem liegen Flyer aus, etwa bei Tourist Info und Service im Kurhaus. Dort sind im Vorverkauf auch die Tickets erhältlich, (06172) 1783710, tourist-info@kuk.bad-homburg.de, oder bei Frankfurt Ticket RheinMain, www.frankfurt-ticket.de. ksp