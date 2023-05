Umfrage zum Sport

Stadt erinnert an Fragebögen

Bad Homburg - Quasi als Startschuss zum Sportentwicklungsplan für die Kurstadt haben 6000 per Losverfahren ausgewählte Bürgerinnen und Bürger den Zugang zu einem Online-Fragebogen erhalten. Ziel ist es, das Sport- und Bewegungsverhalten der Bürgerschaft zu untersuchen.

Der Fragebogen soll hervorbringen: Wie oft betätigen sich die Befragten körperlich und welchen Sport- und Bewegungsaktivitäten gehen sie dabei nach? Inzwischen haben sich schon 750 Bürger geäußert. „Dies ist ein sehr erfreulicher Zwischenstand“, sagt Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU). Nun ruft die Stadtverwaltung alle dazu auf, den Fragebogen bis spätestens 14. Mai zu beantworten. Bei Fragen kann sich an das Forschungsteam des Instituts für kommunale Sportentwicklungsplanung gewendet werden. Rosmarie Sedlaczek ist als Projektleiterin per E-Mail an die Adresse sedlaczek@inspo-sportentwicklungsplanung.de und telefonisch unter (0 33 1) 96 78 78 55 zu erreichen. Fragen können auch an das Sportbüro der Stadt, 0 61 72/ 100 31 40, oder an die Stadtplanung, Telefon 0 61 72/1 00 61 24, gerichtet werden. red