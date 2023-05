Trickdiebe wieder unterwegs

Falsche Wartungsarbeiter

Bad Homburg - Am Dienstagnachmittag war ein Diebespärchen in Bad Homburg am Werk, das vorgab, für ein Telekommunikationsunternehmen tätig zu sein. Gegen 14.20 Uhr wurden der Mann und die Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Kirdorfer Weberstraße bei zwei Wohnparteien vorstellig. Unter dem Vorwand, als Mitarbeitende eines großen Netzbetreibers Wartungsarbeiten durchführen zu müssen, kamen sie in beide Wohnungen. „Nach derzeitigem Stand scheint glücklicherweise nichts entwendet worden zu sein“, so die Polizei.

Der männliche Täter wurde als etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und kräftig beschrieben. Er soll einen dunklen Teint, schwarzes Haar und einen Bart haben. Getragen habe er eine Brille, eine schwarze Hose, eine schwarze Weste mit einem Hemd darunter sowie ein Ansteckschild mit dem Namen des Unternehmens. Seine Mittäterin soll etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und ebenfalls kräftig sein. Getragen habe die Frau eine blaue Jeans und eine Jeansweste. Auffällig seien ihre langen pinkfarbenen Fingernägel gewesen. Zeugen wenden sich an die Polizei unter 0 61 72 / 12 00. red