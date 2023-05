Trickbetrug vereitelt

Teilen

Rechtzeitig Verdacht geschöpft

Bad Homburg - Eine Haushaltshilfe verhinderte am Mittwoch, dass ein sogenannter „Schockanruf“ eine Rentnerin aus Neu-Anspach um ihr Erspartes brachte. Gegen 15.15 Uhr meldeten sich Betrüger telefonisch bei einer 89-Jährigen. Zunächst war der vermeintliche Enkel am Telefon, dann die Polizei, schließlich die Staatsanwaltschaft. Die jeweiligen Gesprächspartner teilten der Rentnerin laut Polizei mit, dass ihr Enkel einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich nun in Untersuchungshaft befände. Damit ihr Enkel freikommt, solle die Seniorin eine Kaution in Höhe von 125000 Euro zahlen. Die Betrüger setzten die Angerufene derart unter Druck, dass diese anfing, Wertsachen sowie Bargeld zusammenzusuchen. Dies bemerkte die misstrauische Haushaltshilfe der Dame und schritt ein. Sie beendete das Telefonat und verständigte die „echte“ Polizei.

Anrufe dieser Art führen aber immer wieder zum Erfolg. Die Polizei rät misstrauisch zu sein, sobald sich angebliche Verwandte oder andere Behörden, egal über welches Medium, melden und um Geld bitten. Ganz besonders sollte dieses Misstrauen vorhanden sein, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer solchen Bitte gekommen war und zusätzlich das Geld nicht direkt an die Person übergeben werden soll. Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Sie rät: „Übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei.“ red