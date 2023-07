Tempo 30 vor der Kita

Klares Votum des Ausschusses

Bad Homburg - Seit im Hessenring vor der Hölderlinschule ein Blitzer steht, um montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr die Tempo-30-Regelung durchzusetzen, sei die Situation für die Grundschüler dort wesentlich sicherer geworden, heißt es aus der Verwaltung. Das erhoffen sich die Mitglieder des Mobilitätsausschusses auch für den Kindergarten „Kleine Strolche“ im Gluckensteinweg 50. Einstimmig votierten sie am Mittwochabend dafür, dass auch dort das Tempo für Kraftfahrzeuge reduziert wird.

Es sei die letzte verbliebene städtische Kita, vor der dies noch nicht der Fall ist, begründete Dr. Roland Mittmann (CDU) den CDU/SPD-Antrag - wobei Tempo 30 auf der ebenfalls stark befahrenen Vilbeler Straße in Ober-Erlenbach nur deshalb noch nicht angeordnet werden konnte, weil der Eingang der Paul-Maar-Grundschule nicht direkt in der Vilbeler Straße liegt. Aber das werde sich ja durch das neue Bundesgesetz hoffentlich bald ändern, und „im Gluckensteinweg können wir es anordnen“.

Der Bremsweg, ergänzte Dr. Thomas Kreuder (SPD), betrage 13,5 Meter bei Tempo 30; sei man mit 50 Kilometern pro Stunde (km/h) unterwegs, erhöhe er sich auf 15 Meter Reaktionszeit plus 12,5 Meter Notbremszeit. Oder, anders ausgedrückt: „Ein Auto, das mit Tempo 30 fährt, steht bei einer Vollbremsung bereits, während eines mit Tempo 50 in der gleichen Situation noch unverändert mit 50 km/h fährt“, wie Ralf Gandenberger vom ADFC vorrechnet. Es gebe viele Gründe für Tempo 50 in der Innenstadt, sagte Tim Hordorff - die FDP stimme trotzdem zu. Auch der Ortsbeirat Kirdorf sei dafür, die Durchfahrtsstraße sicherer zu machen, so Bruno Gutjahr (SPD) - auch ohne zeitliche Begrenzung. Das letzte Wort hat die Stadtverordnetenversammlung. ahi