Streit im Parkhaus eskaliert

22-Jähriger durch Schläge verletzt

Bad Homburg - Am Samstagnachmittag eskalierte gegen 18.40 Uhr in einem Parkhaus in der Horexstraße ein Streit zwischen einem 66-Jährigen und einem Heranwachsenden. Nach einem Streit im Treppenhaus des Parkhauses habe der bislang Unbekannte laut Polizei versucht, dem 66-Jährigen ins Gesicht zu schlagen. Dieser konnte jedoch ausweichen. Vor dem Parkhaus bedrängte der Täter einen 22-Jährigen. Dieser bat den Täter Abstand zu halten, wonach der Täter ihm zweimal auf den Hinterkopf schlug.

Als der Täter wegrannte, lief der Geschädigte hinter ihm her, um ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Daraufhin schlug der Täter dem jungen Mann nochmals ins Gesicht und verletzte ihn hierdurch leicht. Der Täter entfernte sich zu Fuß in Richtung Bahnhof. Er war in Begleitung von zwei anderen männlichen Personen, die sich aus dem Geschehen heraushielten. Die Polizei ermittelt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, rund 16 bis 18 Jahre alt und ca. 1,60 Meter groß. Er trug demnach einen Kapuzenpullover und eine glänzende schwarze Winterjacke. red