Stadträtin will runden Tisch

Stadt äußert sich zu fehlenden Betreuungsplätzen

Fehlende Betreuungsplätze, zu wenige Räume - und viel Ärger: Im Betreuungszentrum an der Paul-Maar-Schule in Ober-Erlenbach stehen zum kommenden Schuljahr nur zehn freie Plätze zur Verfügung, während 70 neue Anträge von Familien vorliegen, die eine Betreuung benötigen. Stadträtin Lucia Lewalter-Schoor (SPD) hat nun in einem Schreiben an den Hochtaunuskreis um einen Gesprächstermin gebeten, an dem neben der Stadt- und der Kreisverwaltung auch die Leitung der Paul-Maar-Schule teilnehmen soll. Sie will mit allen Beteiligten klären, wo im Betreuungszentrum an der Schule Platz für zwei weitere Gruppen mit jeweils 30 Kindern ist. „Es geht nicht, dass der Konflikt auf dem Rücken der Eltern und Kinder ausgetragen wird“, so Lewalter-Schoor. Für die Dezernentin steht die Zusage des Kreises, für weitere Betreuungsräume zu sorgen, zurzeit im Vordergrund. „Darauf verlassen wir uns jetzt.“ Die von der Stadt ins Spiel gebrachten Container seien lediglich eine Idee für den absoluten Notfall gewesen. judo