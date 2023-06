Stadt plant Budenzauber

Bewerben für Weihnachtsmarkt

Bad Homburg - Auch wenn die Jahreszeit nicht danach scheint - es weihnachtet wieder. Die Vorbereitungen für die Weihnachtsstadt Bad Homburg 2023 sind laut Stadt bereits im Gange, ab 23. November wieder in eine geschmückte Innenstadt einzuladen. Besucherinnen und Besucher dürfen sich wieder auf Weihnachtsmarktatmosphäre in der Innenstadt freuen. Bis zum 30. Dezember soll es am Kurhaus und in der Louisenstraße Weihnachtszauber mit Buden mit Kunsthandwerk, Speisen und Getränken sowie einem Karussell geben. Höhepunkt soll der Romantische Weihnachtsmarkt am Schloss werden - er zählt laut Stadt zu den 50 schönsten seiner Art in Deutschland. Er soll an allen vier Adventswochenenden stattfinden. Kunsthandwerk und Leckereien von lokalen und regionalen Ausstellern wird es rund ums Schloss geben. Kinder können sich auf die kleine Dampfeisenbahn freuen, die älteren Besucher auf den Winterwald vor der Taunus-Kulisse. Da Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, werde der Weihnachtsmarkt am vierten Adventswochenende ausnahmsweise von Donnerstag bis Samstag öffnen. Aussteller, Vereine und Initiativen können sich bei der Stadt für einen Standplatz am Schloss oder für den Weihnachtszauber bewerben. Die Online-Bewerbung kann bis 2. Juli auf www.weihnachtsstadt -bad-homburg.com oder www. bad-homburg.de/weihnachtsstadteingereicht werden. red