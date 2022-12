Sporthalle bis auf Weiteres geschlossen

Teilen

Schäden an Dachkonstruktion

Bad Homburg - Die Sporthalle der Hölderlinschule in Bad Homburg ist mit sofortiger Wirkung vorerst für den Betrieb geschlossen worden.

Bei einer Routineüberprüfung der Dachkonstruktion durch einen Prüfsachverständiger stellte sich heraus, dass am Untergurt der Leimholzbinder Verschraubungen dringend überarbeitet und ergänzt werden müssen, heißt es aus dem Landratsamt. Das Hochbauamt des Landkreises will die Sporthalle nunmehr so schnell wie möglich wieder instandsetzen lassen. Eine Firma für die notwendige Reparatur wurde laut Kreisverwaltung bereits kurzfristig beauftragt. Diese wird ab 12. Januar 2023 vor Ort sein. „Eine verlässliche Aussage über die Dauer der Sperrung kann momentan leider noch nicht getroffen werden“, heißt es weiter.

Auch wenn die Hallenkapazitäten in Bad Homburg schon fast komplett ausgelastet sind, werde gemeinsam mit den betroffenen Vereinen nach entsprechenden Ausweichmöglichkeiten zur Überbrückung der Situation gesucht, so ein Kreissprecher. judo