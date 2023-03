Sonderregel gilt noch

Draußen mehr Tische für Cafés

Bad Homburg - Mit etwas Glück könnte man an diesem Wochenende das erste Eis im Freien verspeisen. Am meisten dürften sich auf den Frühling die Gastronomen freuen, wenn sie endlich wieder auch draußen servieren können. Während etliche Kommunen ihre in der Pandemie getroffenen Sonderregelungen wieder einkassiert haben, ist in Bad Homburg eine Ausweitung der Sondernutzung für Gastronomiebetriebe noch bis Ende Oktober möglich. Die Betreiber dürfen mehr Platz im öffentlichen Raum mit Tischen und Stühlen belegen, sofern Rettungswege frei bleiben.

Die Gebührenbefreiung ist aufgehoben. Also kostet die Außenbewirtschaftung pro Quadratmeter 6 Euro pro Monat. Zum Vergleich: In Frankfurt kostet das zwischen 1,15 bis 4 Euro je nach Lage, 2,50 Euro (Friedrichsdorf) und 2 Euro (Kronberg). In Oberursel gab es im Januar einen Vorstoß, die Gebühren nur zu 50 Prozent zu erheben, so dass Tische und Stühle vor der Gaststätte pro angefangenem Monat und angefangenem Quadratmeter Grundfläche im gesamten Jahr nur 1,75 Euro kosten würden anstatt wie vor Corona 3,50 Euro. Doch der Parlamentsbeschluss wurde im Februar wegen Befangenheit vertagt. ahi