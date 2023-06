Seedammbad-Parkhaus soll saniert werden

Beton ist wegen Streusalz marode / Keine akute Gefahr bei der Nutzung

Bad Homburg - Lieber Druck machen oder doch abwarten? Diese Frage beschäftigte den Ortsbeirat Gonzenheim, Anlass war der Zustand des Parkhauses am Seedammbad. Dort kann noch immer kostenlos geparkt werden, allerdings sind die drei Etagen selbst nach Parkhaus-Maßstäben unschön.

Der Ortsbeirat hatte bei seiner jüngsten Sitzung einen umfassenden Antrag der SPD zum 500 Stellplätze großen Parkhaus auf der Tagesordnung. Dessen Zustand sei „dringend renovierungsbedürftig“, der Magistrat solle doch bitte prüfen lassen, in welchem Zustand sich das Parkdeck befindet. Ziel solle sein, „die absolut dunklen und unsicheren Bereiche im Erd- und Kellergeschoss zu beseitigen“. Für all das sollte dem Ortsbeirat zeitnah der Kostenrahmen und ein mögliches Zeitfenster vorgelegt werden. In der Antragsbegründung hieß es, dass „viele Nutzer des Parkdecks von tropfender Nässe von der Decke, flächendeckender Nässe und großen Löchern auf den Böden berichteten, die mit ständigen Pfützen gefüllt sind.“

Der Antrag kam nicht durch, sondern wurde dahingehend geändert, dass die Stadt doch über den Sachstand berichten solle. Das lag vor allem daran, dass Ortsvorsteher Dr. Karl-Alexander Rastädter (CDU) dem Gremium berichtet, dass die Stadt bereits tätig sei. Dr. Sandra Link (CDU) ergänzte, dass schon ein Beton-Gutachten in Auftrag gegeben worden sei. Ob es dann überhaupt sinnvoll sei, den Antrag zu stellen? „Druck machen“, forderte Peter Schmidt (SPD). Peter Braun (PfB) sah das Ansinnen anhand der Entwicklungen als obsolet an. „Wenn wir einen Antrag stellen, könnte das mögliche Planungen zunächst blockieren.“

Da muss sich Braun indes keine Sorgen machen, wie eine Nachfrage bei der Stadt ergab. Allerdings gab und gibt es seitens der Verwaltung derzeit auch keine nennenswerten Verschönerungsarbeiten. Dafür aber ein Ergebnis der Schadensanalyse. „Der Beton ist marode, es gibt eine hohe Chlorid-Belastung, es besteht aber keine Gefahr“, sagt Stadtsprecher Marc Kolbe.

Chloride kommen im Winter über die Streusalze beziehungsweise das Schmelzwasser in die Parkhäuser, wenn Autos in die meist deutlich wärmeren Bauten einfahren und „abtropfen“. Die Chloride greifen die Stahlkonstruktion an, wenn sie durch Risse in der Beton-Ummantelung in Kontakt mit dem Metall kommen. Die Korrosion ist ein schleichender Prozess, der aber langfristig die Stabilität der Stützen gefährdet, wenn nichts unternommen wird.

Im Falle des Seedammbad-Parkhauses heißt das: „Wenn wir nichts machen, müssten wir es in sieben bis zehn Jahren abreißen.“ Stattdessen soll das Parkhaus saniert werden. Da man erst in der Vorplanung sei, gebe es noch keinen konkreten Maßnahmenkatalog, Kosten- oder Zeitplan. „Das muss auch alles durch die Gremien, im Doppelhaushalt ist das Parkhaus als Maßnahme nicht enthalten“, informiert Kolbe. Das Zeitfenster für eine Sanierung ginge demnach 2025 auf und schlösse sich spätestens 2033.

Größere Arbeiten habe es zuletzt nicht gegeben, und es seien auch keine geplant. Allerdings liefen, so nimmt Kolbe Bezug auf die Aussagen Rastädters, natürlich normale Instandhaltungsarbeiten. „Kürzlich war eine Firma da, die alles mal sauber gemacht hat.“ Auch die Funktionalität der Beleuchtung werde regelmäßig geprüft, in den Abend- und Nachtstunden schaut ein Sicherheitsdienst vorbei. „Es soll keine Angsträume geben“, betont Kolbe. Im Zuge der Sanierung sollen außerdem breite Eltern-Kind-Parkplätze angelegt werden.