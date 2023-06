Sechs Bewerbungen für Schloss-Café

Schwarze Einbauten treffen auf hell verputztes Bruchsteinmauerwerk und den freien Blick in den offenen Dachstuhl. schlossverwaltung © SG

Ehemalige Remise bekommt noch einen Anstrich und eine Holzterrasse

Bad Homburg - Seit Februar ist das neue Café in der restaurierten ehemaligen Wagenremise des Schlosses fertig eingerichtet. Damals hatte die Direktorin der hessischen Schlösserverwaltung (SG), Kirsten Worms, damit geliebäugelt, dass die Besucher der Hölderlinpreisverleihung am ersten Juni-Wochenende bereits vor dem schicken Lokal in alten Mauern einen Sekt würden trinken können. Doch vorm Marstall hängt noch immer eine Bauplane. Hat die SG inzwischen einen Pächter oder eine Pächterin gefunden?

Das Auswahlverfahren werde voraussichtlich Mitte Juni abgeschlossen sein, erläuterte SG-Sprecherin Lena Liebau jüngst den Stand des Verfahrens. Das Betriebskonzept müsse vor allem dem historischen Ambiente des Schlosses und seinem Charakter als herausragendes Kulturdenkmal Rechnung tragen. Es hätten sich sechs „äußerst qualifizierte Gastronomen“ um den Betrieb beworben. Wann eröffnet wird, ist noch unklar.

Außen ist das Gebäude auch noch nicht ganz fertig. Aktuell würden mit der Fassadenherrichtung sowie dem Bau einer Holzterrasse im Unteren Schlosshof (neben der Schlosskirche) die letzten baulichen Maßnahmen am Schlosscafé umgesetzt, so Liebau. Ein weiterer Außenbereich ist auf der anderen Seite neben den großen Zedern geplant. Rund 100 Plätze wird das neue Café haben. „Die von der Schlösserverwaltung bereitgestellten Einrichtungsobjekte werden vom künftigen Pächter - je nach gastronomischem Schwerpunkt - ergänzt.“

Es soll außer Kaffee und Tee, Kuchen, Torten und weiteren Getränken auch kleine herzhafte Gerichte im Café geben.