Schockanruf bei Senior

Täter machen hohe Beute

Bad Homburg - Am Montag schlugen abermals Telefonbetrüger mit der Masche des Schockanrufs zu. Am Mittag klingelte das Telefon bei einem Bürger aus dem Main-Taunus-Kreis. Dem Mann haben die Betrüger vorgespielt, ein enges Familienmitglied hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befände sich deswegen in Untersuchungshaft und käme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution wieder auf freien Fuß. Zur Übergabe der „Kaution“ kam es laut Polizei dann in Bad Homburg. „Der Geschädigte wurde durch die Täter in die Straße „Schöne Aussicht“ gelotst, wo er eine fünfstellige Summe an eine angebliche Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei übergab“, heißt es im Polizeibericht. Als sich nach der Geldübergabe niemand mehr meldete, wurde dem hilfsbereiten Herrn bewusst, dass er einem Betrug aufgesessen war. Er beschrieb die Geldabholerin als etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß mit „südländischem“ Aussehen. Sie habe kürzeres braunes/dunkles Haar bis zum Nacken und akzentfrei Deutsch gesprochen. Getragen habe die Frau einen dunklen Mantel oder Jacke mit Pelzkragen. Nach der Geldübergabe sei sie zu Fuß in Richtung Dorotheenstraße gegangen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 61 72 / 1 20-0 zu melden. red