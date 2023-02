Riesenrutsche öffnet wieder

Wasser im Seedammbad wärmer

Bad Homburg - Das Seedammbad öffnet vom 1. April an einige bislang noch gesperrte Bereiche. So stehen den Badegästen von Anfang April an wieder die Riesenrutsche, der Strömungskanal, die Wasserkanonen, die Bodensprudler und der Wasserpilz zur Verfügung. Der Whirlpool, das Kneippbecken, das Planschbecken sowie das 25-Meter-Außenbecken hingegen bleiben weiterhin geschlossen, teilte die Verwaltung mit. Hintergrund für die Schließungen sind Maßnahmen zum Energiesparen. Aus diesem Grund wurden im vergangenen Jahr auch die Temperaturen in Schwimmbädern gedrosselt.

In vielen hessischen Bädern müssen Schwimmer weiterhin ins kühlere Wasser springen. Im letzten Wintermonat ist nur vereinzelt eine Erhöhung der Wassertemperaturen in Sicht. In Bad Homburg ist man schon einen Schritt weiter. „Die Temperaturen werden zeitnah wieder erhöht“, hieß es von den Stadtwerken über das Seedammbad, und zwar von 25 auf 26 Grad. Im Lehrschwimmbecken und dem 25-Meter-Becken waren die Temperaturen um jeweils ein Grad gesenkt worden. Die meisten Badegäste hätten hierfür Verständnis. Schön warm haben es dagegen jetzt schon die Schwimmer im Höchster Hallenbad. Dort ist sogar das Sportbecken auf 29 Grad geheizt. judo