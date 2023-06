Polizei hat einen neuen Chef

Leiter ist Ralph Stolze

Bad Homburg - Leitungswechsel bei der Polizeidirektion Hochtaunus: Am 1. Juni begrüßte Polizeipräsident Felix Paschek den Leitenden Polizeidirektor Ralph Stolze als neue Direktionsleitung im Hochtaunuskreis. Dieser beerbt nun seinen Vorgänger Alexander Löhr, den es in das Landespolizeipräsidium zieht.

Die polizeiliche Karriere des 43-jährigen Stolze startete bei der Bereitschaftspolizei in Kassel und führte ihn auf seinen vielen beruflichen Stationen schließlich nach Frankfurt, wo er unter anderem das vierte Polizeirevier im Bahnhofsviertel leitete oder aber auch als stellvertretender Direktionsleiter tätig war. Zuletzt war er als Referatsleiter im Landespolizeipräsidium eingesetzt.

„Wenn er einmal nicht im Büro anzutreffen ist, sucht er den Ausgleich mit seiner Familie auf Reisen, in der Natur und den Bergen“, heißt es in einer Mitteilung. Mit Frau und Kindern wohnt er im benachbarten Main-Taunus-Kreis. Als neuem Direktionsleiter sei es Stolze wichtig, eine vertrauensvolle Arbeit mit seinen neuen Kollegen zu pflegen: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und möchte viel mitnehmen und lernen. Im unmittelbaren Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich es ermöglichen, dass wir zusammen gute Polizeiarbeit machen können.“ Stolze wünscht sich eine enge Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden. Ein besonderes Augenmerk soll hier auf der Prävention liegen, um so „das bereits ausgeprägte Sicherheitsgefühl weiter auszubauen und zu festigen“. red