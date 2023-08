Pellets statt Gas im Sportzentrum

In der künftigen Wettkampfhalle des Sportzentrums kommt noch schweres Gerät zum Einsatz. Ein Stockwerk darüber werden schon die Estrich-Arbeiten vorbereitet. Konopatzki © hko

Innenausbau läuft auf Hochtouren, im September geht’s mit den Außenanlagen los

Bad Homburg - Auf einer Großbaustelle, auf der vor allem in und kurz nach der Rohbauphase viele grobe Arbeiten anfallen, gehört der Bodenbelag zu den finalen Schritten auf dem Weg zur Fertigstellung. Derzeit sucht die Stadt nach einer Firma, die nicht nur den Hallenboden (insgesamt stolze 3220 Quadratmeter), sondern auch weitere Beläge im Sportzentrum verlegt, wie zum Beispiel 267 Quadratmeter Parkett unter anderem für den Gymnastikraum, der auch als Veranstaltungsraum genutzt werden kann. Beginn der Arbeiten soll Mitte Oktober sein, der Abschluss am 26. Januar.

Bei der Baustellenbesichtigung mit Enzo Spadano, Leiter des Fachbereichs Gebäudemanagement, zeigte sich gestern: Es geht sichtbar voran, auch wenn es noch viel Phantasie braucht, um sich die fertigen Räume vorzustellen. Das Dach ist drauf, die Fenster drin; das Gebäude ist also so abgedichtet, dass die Arbeiten im Inneren Fahrt aufnehmen können. Und nicht nur dort.

Noch keine Angebote für Fassade

„Mit der Gestaltung des Außenbereichs wird Anfang September begonnen“, kündigt Spadano an. Dann entstehen nicht nur die 36 Parkplätze, auch wird ein Teil des Damms an der Straße in Richtung Sportplatz abgetragen. Sorgenkind ist derzeit die Fassade. „Bei der ersten Ausschreibung ist kein einziges Angebot eingegangen“, sagt Spadano. Nun müsse man eine weitere Runde mit allen zugehörigen Fristen drehen. „Wenn wir den Auftrag im Oktober vergeben können, könnte es gerade so mit der baulichen Fertigstellung im März/April klappen.“ Ansonsten drohen Verzögerungen. Die Inbetriebnahme sei dann für die Jahresmitte vorgesehen. „Derzeit vergeben wir auch noch keine Hallenzeiten“, so Spadano. Man wolle auf der sicheren Seite sein.

DAS PROJEKT IN ZAHLEN Das Sportzentrum Süd mit Doppelstock-Dreifeldhalle und Gymnastik- und Mehrzweckraum in Ober-Eschbach ist ein Mammutprojekt: Rund 26 Millionen Euro investiert die Stadt dort. Die untere Halle fungiert als Wettkampfstätte und ist mit einer ausziehbaren Tribüne ausgestattet, die obere, mit ebenerdigem Zugang zum Sportplatz, ist für Trainingsbetrieb und Schulsport konzipiert. Der Sportplatz ist künftig auch über einen Außenaufzug erreichbar. Der Brutto-Rauminhalt des Komplexes beträgt 45 200 Kubikmeter. Die oberirdischen Geschosse erstrecken sich über eine Länge von rund 54 und eine Breite von rund 46 Meter. Das Untergeschoss liegt 3,23 Meter unter dem Eingangsniveau und kommt auf eine Breite von 51 Metern. hko

„Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt: Es gibt keinen Materialmangel mehr, die Preise bleiben hoch und den Firmen fehlen Mitarbeiter.“ Letzteres sei ein nicht zu unterschätzendes Problem, immerhin bauen viele Arbeiten aufeinander auf: Der Boden etwa kann erst verlegt werden, wenn Leuchten, Brandschutztechnik und Lüftungstechnik montiert sind. „Wenn der Boden drinnen ist, kann man nicht mehr mit den schweren Hubsteigern in den Hallen fahren“, erklärt Spadano.

Auch die Prallwände sollen vor dem Boden montiert werden. Nicht nur pro Stockwerk erfolgt die Fertigstellung von oben nach unten - im Obergeschoss sind die Arbeiten weiter fortgeschritten als unten. In der Trainingshalle, in deren dem Sportplatz zugewandtem Drittel auch Veranstaltungen möglich sein sollen, liegen derzeit noch Lüftungsrohre bereit, außerdem führt ein dicker Schlauch durch das Treppenhaus in die Halle. „Dadurch wird der Estrich gepumpt, das geht bald los.“

Bei einer solch großen Baustelle gebe es, informiert Spadano, immer mal wieder kleinere Umplanungen, vor allem im Bereich der sogenannten Kollisionsplanung. Was sich für den Laien nach Unfall anhört, beschreibt den Umstand, dass verschiedene Leitungssysteme durch ein Gebäude geführt und aufeinander abgestimmt werden, sich aber zwangsläufig irgendwo ins Gehege kommen - also etwa Strom, Wasser, Belüftung, Brandschutzeinrichtungen oder Datenkabel.

D amit keine Änderung untergeht, gibt es eine Software, auf der sie - oder etwaige Mängel bei der Bauausführung - samt Bild mit dem Smartphone erfasst und direkt dokumentiert werden. Eine gravierende Änderung gibt’s in der Heizzentrale, die von den Stadtwerken betrieben werden wird und für deren Technik Angebote vorliegen. Spadano: „Ursprünglich war hier ein Gas-Blockheizkraftwerk geplant, aber als Konsequenz des vergangenen Jahres haben wir umgeplant und setzen jetzt auf eine Pellet-Lösung.“ Da der Heizungsraum anfangs sehr großzügig geplant gewesen sei, konnte ein Pellet-Lager abgetrennt werden. Die Anlage soll später auch die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Massenheimer Weg versorgen.