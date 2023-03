Passantin angefahren

Teilen

Frau muss in die Klinik

Bad Homburg - In Gonzenheim ist eine Passantin von einem Auto erfasst und verletzt worden. Gegen 13.25 Uhr befuhr ein schwarzer VW Polo die Lahnstraße. Als der 18-jährige Fahrer in die Straße „Auf dem Gleichen“ abbog, erfasste er die Fußgängerin, welche gerade die Straße überquerte. Sie stürzte nach Kollision zu Boden und verletzte sich an der Hüfte. Zu einer weiteren Abklärung wurde die 42-Jährige vom Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Polizei Bad Homburg ermittelt. red