Parken wird barrierefrei

Am Peter-Schall-Haus

Bad Homburg - Das Peter-Schall-Haus ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im Bad Homburger Veranstaltungskalender: Ferienfreizeiten und Seminare werden in der „Stadtranderholung“ an der Elisabethenschneise abgehalten, und seit vergangenem Jahr lockt die Volkssternwarte der AG Orion Besucher an.

Zwar ist der Hirschgarten-Parkplatz nur 500 Meter entfernt und die Bushaltestelle „Stadtranderholung liegt nur 250 Meter vom Eingang entfernt, doch für Besucher mit Mobilitätseinschränkungen ist die Strecke beschwerlich. Zumal der Bus die Haltestelle nur an den Sonntagen ansteuert.

Weil es in unmittelbarer Umgebung keine geeigneten legalen Parkplätze gibt, hatten die Grünen jüngst im Mobilitätsausschuss beantragt, direkt am Eingang einen Pkw-Stellplatz für Besucher mit Mobilitätseinschränkungen der Sternwarte und des Peter-Schall-Hauses auf der bereits versiegelten Fläche zu markieren. „Es kommen auch Menschen mit Rollstuhl oder Rollator zu den Veranstaltungen, da wäre es doof, wenn das Peter-Schall-Haus nicht barrierefrei erreichbar ist“, begründete Frauke Thiel (Grüne) den Vorstoß.

Der Ansatz stieß im Gremium auf offene Ohren, allerdings gab Tim Hordorff (FDP) zu bedenken, dass auch der Hausmeister dort parken müsse. Ihm sei ein weiterer Weg nicht zuzumuten, ebensowenig dass er verbotenerweise auf dem Behindertenparkplatz stehen müsse, wenn er dort etwas zu erledigen habe. Bürgermeister Dr. Oliver Jedynak (CDU) beruhigte, dass es sich eher um ein theoretisches Problem handele. Platz sei genug da. Deswegen soll für ihn ein separater Stellplatz markiert werden, so Jedynak.

Die Stadt Bad Homburg bietet übrigens auf ihrer Homepage in einem speziellen Stadtplan eine detaillierte Übersicht von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen an.

Dort sind auch sämtliche Behindertenparkplätze im gesamten Stadtgebiet zu finden. Die Übersicht findet sich auf der Internetseite unter dem Link www.bad-homburg.de. red