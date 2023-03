„Niedergang der Kultur“

BLB kritisiert Stadtspitze

Bad Homburg - Die ehemalige Kultur-Dezernentin und heutige Stadträtin Beate Fleige (BLB) kritisiert den aktuellen Kurs der Rathausspitze in Sachen Kulturpolitik scharf. „Die Stadtkultur, einst ein wichtiger Standortfaktor, droht beliebig zu werden“, echauffiert sich die Vorsitzende der Bürgerliste. „Wurde bereits dem Festakt zur Verleihung des Hölderlinpreises mehr und mehr die Bedeutung genommen, so zeigt sich jetzt bei der beabsichtigten Aufgabe des Horex Museums erneut, dass die Priorität bei der derzeitigen Stadtregierung ganz woanders liegt.“ Aus ihrer Amtszeit als Dezernentin, die von 2009 bis 2015 gedauert hatte, wisse sie, dass „leider schon damals jede Investition in den Kulturbereich vonseiten der CDU mit Argwohn betrachtet“ worden sei. Nun werde ständig daran gesägt.

Fleige: „Wurde beim ersten und einzigen damals vollmundig angekündigten Kulturforum von eingeladenen auswärtigen Experten noch angeregt ,den Hölderlinpreis in seiner bisherigen Form zu einem wichtigen ,Leuchtturm‘ werden zu lassen, rangiert er unter Hetjes mittlerweile nur noch unter ferner liefen und so ist jetzt die Rathausspitze sogar der Meinung, man solle ihn nur noch alle zwei Jahre verleihen.“ Die BLB-Chefin vermisst eine öffentliche Diskussion über diesen Plan. Zudem sei für eine Änderung des Vergabe-Turnus eine Änderung der Satzung nötig. In der Tat sehen die 2014 vom Magistrat beschlossenen „Richtlinien für die Verleihung des Friedrich-Hölderlin-Preises der Stadt Bad Homburg v.d.Höhe“ vor, dass der mit 20 000 Euro dotierte Preis und der Förderpreis (7500 Euro) „grundsätzlich jährlich verliehen“ werden sollen. Fleige, die bereits die Verlegung vom Kurhaus in die wesentlich kleinere Schlosskirche kritisiert hatte, geht hart mit der Verwaltungsspitze ins Gericht: „Diese Ignoranz nicht nur gegenüber der Tradition, sondern auch gegenüber dem Satzungsrecht unserer Stadt, ist typisch.“ hko