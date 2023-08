Mehr Platz für die Reha mit Roboter

Kleine Schritte: Auf der „C-Mill“ lernen Patienten und Patientinnen nach einer Schädigung des Gehirns wieder das Gehen. neuroth © Florian Neuroth

Neuroneum plant Neubau neben den Hochtaunus-Kliniken

Bad Homburg - Es ist ein kleiner Schritt. Doch für die Frau aus Falkenstein bedeutet er die Welt. Vergangenen Dezember hatte die 54-Jährige eine Hirnblutung, „die komplette rechte Seite war gelähmt“, sagt sie, und jetzt sind selbst einfachste Dinge, wie eben das Gehen, nicht mehr selbstverständlich. Auf der „C-Mill“, einem speziellen Laufband für Reha-Patienten, stützt sie sich mit den Armen auf das Geländer und wird von einem Band zusätzlich stabilisiert. „Schön das Knie strecken“, mahnt Physiotherapeutin Jasmin Erker. „Versuchen Sie das rechte Knie ein bisschen nach außen zu drehen. Vorsichtig bewegt die Frau einen Fuß vor den anderen.

Sie ist nicht die Einzige, die am frühen Nachmittag in den Räumen der neurologischen Rehabilitationseinrichtung „Neuroneum“ unterwegs ist, um nach einer Schädigung des Gehirns wieder zurück ins Leben zu finden. In der Einrichtung, die derzeit auf dem Gesundheitscampus neben den Hochtaunus-Kliniken angesiedelt ist und einen Neubau plant, geht es um kurz nach 13 Uhr zu wie im Taubenschlag. Ein junger Patient trainiert am robotergestützten Gangtrainer, ein älterer Mann läuft in einer Art Ganzkörperpanzerung, einem sogenannten Exoskelett, herum, und ständig sind Patienten mit Rollstühlen in den Gängen unterwegs. Neuroneum-Geschäftsführerin Dr. Claudia Müller-Eising, die eine kleine Gruppe um den hessischen Finanzminister Michael Boddenberg und Bad Homburgs Bürgermeister Dr. Oliver Jedynak (beide CDU) durch die Räume führt, muss jedenfalls oft Platz machen, damit ihre Patienten vorbeifahren können. Man glaubt es ihr sofort, wenn sie sagt: „Wir platzen aus allen Nähten.“

Deshalb will das Unternehmen sich nun erweitern. Neben den Hochtaunus-Kliniken soll zwischen Hundefriedhof und dem jetzigen Standort ein einstöckiger Neubau errichtet werden. Von derzeit 750 Quadratmetern will das „Neuroneum“ sich auf 1500 Quadratmeter verdoppeln. Das sei dringend notwendig, meint Müller-Eising. Zwischen 120 und 140 Behandlungseinheiten führten die etwas mehr als 40 Mitarbeiter - Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten - jeden Tag durch und könnten die Nachfrage dennoch nicht mehr bedienen. „Der Bedarf an ambulanter Rehabilitation ist riesig“, sagt Müller-Eising. So gebe es in Deutschland jedes Jahr allein 300 000 Schlaganfälle und die Tendenz sei extrem steigend. „Bis 2030 werden wir 70 Prozent mehr Patienten haben“, prognostiziert Müller-Eising. „Das liegt am demografischen Wandel und der Überernährung.“

Für sie könnte der Neubau sogar zum „Gamechanger“ in der ambulanten Rehabilitation von Patienten mit neuronalen Erkrankungen werden. Seit 2015 setzt die Einrichtung sehr stark auf den Einsatz robotisierter Behandlungsmethoden. Dadurch sammelt das Neuroneum Unmengen an „qualitativ hochwertigen Daten“, etwa darüber, wie lange die Patienten in einer Einheit gegangen sind oder welche Defizite noch bestehen. Die Daten würde die Einrichtung gerne dazu nutzen, um mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz bestmögliche Therapiepläne zu entwickeln. „Es ist machbar“, verweist Müller-Eising auf das Ergebnis einer Studie der Einrichtung und sagt: „Wir brauchen aber noch deutlich mehr Daten.“ Die sollen durch mehr Patienten im Neubau gewonnen werden.

Gebaut werden soll auf einem 5000-Quadratmeter-Grundstück, das sich die Firma in Erbbaurecht gesichert hat. Am liebsten würde Müller-Eising sofort anfangen - der Bauantrag ist bereits gestellt - aber mit dem Hochtaunuskreis gebe es noch technische Details um die Erschließung oder die PV-Anlagen auf dem Dach zu klären.