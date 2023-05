Marina Laqua wird Laternenkönigin

Vorfreude und Aufregung sind groß: Die 25 Jahre alte Marina Laqua fiebert bereits dem Bad Homburger Laternenfest entgegen. Jens Priedemuth © jp

Kindheitswunsch erfüllt sich

Bad Homburg - Bei strahlendem Sonnenschein präsentierte der Laternenfestverein die ebenso strahlende designierte Laternenkönigin: Marina Laqua wird das Zepter von Lisa I. übernehmen und vom 1. bis zum 4. September ihre Heimatstadt regieren. Aus zehn Bewerberinnen konnte der Vorstand in diesem Jahr wählen.

Die Vorsitzende Victoria Saur, Laternenkönigin im Jahr 2007, betont: „Es waren allesamt ganz tolle junge Frauen mit Potenzial. Wir hoffen, dass sich die eine oder andere in den kommenden Jahren noch einmal bewirbt.“ Nichtsdestotrotz fiel die Wahl sehr schnell und eindeutig auf die 25-jährige Marina. „Der erste Eindruck, ihre sympathische Ausstrahlung und die aus dem Stand vorgetragene Rede als spontane Aufgabe - da wussten wir alle, das passt“, sagt Oliver Weyand.

Für die Kirdorferin geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung: „Wie wahrscheinlich alle Homburger Mädchen habe ich als Kind davon geträumt, Laternenkönigin zu werden. Dann ist dieser Traum in den Hintergrund gerückt, kam aber vor einigen Jahren wieder auf. Nachdem ich im letzten Jahr mein Studium beendet habe, habe ich mir gesagt: Jetzt passt es, jetzt bewerbe ich mich!“ Nur ihre Eltern und ihr Freund Lukas wussten von dem Vorhaben.

Apropos Studium: Nach dem Abitur am KFG hat Marina in Frankfurt molekulare Biowissenschaft studiert und arbeitet seit ihrem Masterabschluss im vergangenen Sommer in einem pharmazeutischen Unternehmen in Dreieich. Und wem das hübsche Gesicht bekannt vorkommt: Marina spielt seit vielen Jahren bei den Stierstädter Spatzen Gitarre und absolviert mit dem Musikverein regelmäßig Auftritte. Ansonsten ist sie gern sportlich unterwegs, zählt neben dem Musizieren Fitness und Wandern zu ihren Hobbys.

KRONE IST IN DIE JAHRE GEKOMMEN Am Samstag wurde in Großbritannien König Charles III. gekrönt. Gleich zwei unendlich wertvolle Kronen spielten dabei eine Hauptrolle. In Bad Homburg ist man bescheidener, aber auch zur Ausstattung der Laternenkönigin gehört selbstredend eine Krone, und die ist ganz schön in die Jahre gekommen. „Sie musste schon ein paar Mal repariert, besser gesagt geflickt werden, und ist nach 27 Jahren eigentlich wirklich durch“, erzählt die Zweite Vorsitzende Elisabeth Erzgräber, Laternenkönigin im Jahr 2013. Rund 4000 Euro würde eine neue silberne Krone kosten, aber dafür hat der Verein definitiv kein Geld. Wer also für die nächsten Jahrzehnte einen sichtbaren und symbolträchtigen Beitrag zum Traditionsfest leisten möchte, sollte sich beim Laternenfestverein melden: www.laternenfest.de. mmh

„Ich freue mich riesig auf die Umzüge, das Fest, die Veranstaltungen rundherum und darauf, neue Menschen und ehemalige Königinnen kennenzulernen“, erzählt sie bei ihrem ersten Pressetermin. Das diesjährige Laternenfest steht unter dem Motto: „Träume werden wahr - bei Walt Disney seit 100 Jahr’“. Da trifft es sich gut, dass Marina ein großer Disney-Fan ist und sich ein hellblaues Kleid in Richtung „Cinderella“ vorstellen kann, „aber praktisch muss es natürlich auch sein“. Schon in der nächsten Woche hat sie den ersten Termin bei der Schneiderin. Manuela von Haldenwang kreiert in diesem Jahr die Robe.

Veränderungen beim Fest

Der Verein, dessen Vorstand sich in diesem Frühjahr verjüngt hat, kann auf ein überaus gelungenes Fest im vergangenen Jahr zurückblicken. „Es war sehr gut, aber wir wollen es noch verbessern“, sagt Saur. Und so wird die Krönungszeremonie wieder in der Konzertmuschel im Kurpark stattfinden (26. August), das Abschlussfest indes soll zurück in den Jubiläumspark, allerdings aufgrund der hohen Kosten und aus Umweltschutzgründen ohne Feuerwerk. Wie alle Vereine leidet auch der Laternenfestverein unter den gekürzten Zuwendungen der Stadt und ist noch auf der Suche nach Sponsoren (siehe Box). Woran es indes nicht mangelt, ist tatkräftige Unterstützung. Von den gut 100 Mitgliedern des Vereins organisieren rund 30 Aktive das Traditionsfest, darunter viele ehemalige Königinnen und deren Partner. Auch für Nachwuchs ist gesorgt. Gerade haben Schatzmeister Christian Eller und seine Frau Maria (Laternenkönigin 2016) ihr zweites Kind bekommen und auch Anna I. (Laternenkönigin 2017) ist zum zweiten Mal Mutter geworden.