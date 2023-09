Lindner kommt heute

Absage von Nouripour

Bad Homburg - Der für gestern geplante Besuch des Grünen-Parteivorsitzenden Omid Nouripour auf dem Wochenmarkt musste kurzfristig ausfallen, Nouripour war in Berlin unabkömmlich. „Ich bin bedauerlicherweise heute in Berlin gebunden, da wir unser Europawahlprogramm finalisieren“, sagte er auf Nachfrage. Bad Homburg liege ihm besonders am Herzen. „Hier durfte ich 2005 für den Bundestag kandidieren. Ich drücke den Grünen im Hochtaunuskreis die Daumen für die anstehende Wahl und wünsche ihnen viel Kraft im Endspurt des Wahlkampfs.“

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hingegen wird am heutigen Mittwoch in der Kurstadt erwartet. Als Parteivorsitzender der Bundes-FDP wird er am Nachmittag auf dem Rathausplatz gemeinsam mit seinen Parteikollegen, Bundesbildungsministerin, Bettina Stark-Watzinger, und dem FDP-Spitzenkandidaten und ehemaligen Steinbacher Bürgermeister, Dr. Stefan Naas, den Wahlkampfauftakt der Hessen-Liberalen bestreiten.

Los geht’s auf dem Rathausplatz um 16 Uhr, Einlass ist bereits von 15 Uhr an. red