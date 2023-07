Leitungen treiben Planer in den Wahnsinn

Nach 22 Monaten ist die Sanierung der Stift-Tepl-Straße abgeschlossen

Bad Homburg - Auch wenn das Sprichwort sagt, dass gut Ding Weile haben will: Irgendwann reicht’s auch mal. Bad Homburg ist derzeit Stadt der Baustellen - eine große kann jetzt von der Liste gestrichen werden. In der Stift-Tepl-Straße heißt es nach 22 Monaten Bauzeit wieder: Freie Fahrt! Die grundsanierte Straße im Stadtteil Gonzenheim ist kürzlich für den Verkehr freigegeben worden. „Ich freue mich, dass diese sehr komplexe Baustelle jetzt endlich abgeschlossen ist“, sagt Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) und dankt den Anwohnern für deren Geduld.

Im Auftrag der städtischen Stadtentwässerung wurden 25 Hausanschlüsse erneuert, drei Schachtbauwerke gemauert, 13 Schachtbauwerke in Betonteilen gefertigt und rund 350 Meter Kanal verlegt - und das zum Teil in einer Tiefe von bis zu sechs Metern.

Dabei mussten jeweils rund 3500 Tonnen Aushub und Verfüllung bewegt werden. Für den Straßenbau wurden 2200 Quadratmeter Asphalt aufgebrochen und wiederhergestellt, zudem mussten etwa 1700 Quadratmeter Pflaster aufgenommen und wieder verlegt sowie 3750 Tonnen ausgehoben und rund 3500 Tonnen ungebundene Tragschicht (Schotter) wieder eingebaut werden.

Außerdem wurden auf einer Länge von 750 Metern die Bordsteine ausgebaut und neu verlegt. Zur Straßenentwässerung wurden 25 Sinkkästen neu angeschlossen sowie Leitungen in den Wohnwegen auf der Ostseite der Straße verlegt. Die Beleuchtung in der Stift-Tepl-Straße wurde komplett erneuert und noch zusätzliche Masten aufgestellt. Zudem wurden in der Straße noch das gesamte Stromnetz (1700 Meter Kabel und 70 Hausanschlüsse) erneuert und - mit Blick auf eine eventuelle Glasfaserleitung - im öffentlichen Raum rund 1700 Meter Leerrohre verlegt.

Außerdem hat die Telekom in einzelnen Bereichen Kabel ausgetauscht. „Die Bauphase, die sechs Monate länger als geplant gedauert hat, war für die Anlieger keine leichte Zeit“, weiß Hetjes, der allerdings auch für Verständnis warb: „Ich will nichts beschönigen, aber es gab auch handfeste Gründe für die Verzögerung.“ Die Problematik rund um die generellen Lieferschwierigkeiten seien bekannt, hinzugekommen seien aber noch weitere, nicht vorhersehbare Probleme. So ist es gleich zu Beginn der Arbeiten zu einem Großschaden gekommen: Zwei 20 Kilo-Volt-Starkstromkabel wurden massiv beschädigt und mussten durch den Netzbetreiber Syna zeitaufwendig neu verlegt werden.

Auch danach stieß man im Erdreich auf immer neue Herausforderungen. So konnte die zur Analyse und Planung vorab durchgeführte Inspektion der Kanäle mit Kameras nur teilweise durchgeführt werden, da in vielen Abschnitten aufgrund der immensen Schäden keine Dokumentation möglich war.

Und zum Teil unklare Leitungsverläufe führten dazu, dass quasi erst beim Graben entschieden werden konnte, wie man weiter verfährt. Daher mussten manche Gräben mehrmals geöffnet und wieder verfüllt werden. „Wir sind auch immer wieder auf Leitungen gestoßen, die nicht so verliefen wie in den Plänen dargestellt“, erklärt Projektleiter Frank Müller vom städtischen Straßenbau. Dadurch hätten in Einzelfällen die Bauarbeiten nicht wie geplant durchgeführt werden können. „All diese Probleme, die auf einen desolaten Leitungsbestand zurückzuführen sind, zeigen aber auch, wie dringend notwendig die Sanierung gewesen ist“, so Hetjes. red