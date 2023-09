Klinik versorgt Tiere von Kranken

Neues Angebot im Notfall

Bad Homburg - In Deutschland haben rund 45 Prozent der Haushalte ein Haustier, etwa 32 Prozent der Ein-Personen-Haushalte teilen sich nach Angaben des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) ihr Zuhause mit Hund oder Katze. Die meisten Haustierbesitzer quält der Gedanke, was mit dem geliebten Vierbeiner passiert, sollte einmal ein Notfall eintreten. Wer kümmert sich um den Hund oder die Katze, wenn der alleinstehende Besitzer ins Krankenhaus muss? „Wir möchten unseren Patientinnen und Patienten diese Sorge nehmen“, sagt Klinikgeschäftsführerin Dr. Julia Hefty. Das Haustier sei ein wichtiger Sozialpartner im Alltag, der im Notfall, wenn dem Halter etwas passiert, versorgt werden soll. „Deshalb bieten wir für alleinstehende Menschen, die als Notfall zu uns gebracht wurden und deren Tiere zu Hause spontan unversorgt sind, sowie für alleinstehende Menschen, die sich einem elektiven Eingriff unterziehen müssen und keine Lösung für ihre Haustiere finden, einen kostenlosen Haustier-Notfallversorgungsservice an“, kündigt Hefty an. Tiererfahrene Klinik-Mitarbeiter werden einspringen. Eine Anmeldung ist online unter info@hochtaunus-kliniken.de möglich. Bei Notfallpatienten wird es in der Zentralen Notaufnahme erfragt. red