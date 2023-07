Kleingärten sollen bleiben

Ortsbeirat votiert für Anlagen

Bad Homburg - Die verbliebenen Kleingärten am Usinger Weg sollen von der Stadt toleriert werden.

Einen entsprechenden interfraktionellen Antrag von BLB, CDU und FDP hat der Ortsbeirat Kirdorf jetzt für die Gärten, die linkerhand in Richtung Sportzentrum liegen, einstimmig in der jüngsten Sitzung des Ortsteil-Gremiums beschlossen. Der Flächennutzungsplan Nr. 44 A „Kirdorfer Bachtal“ soll an dieser Stelle zumindest bis Ende 2025 nicht weiter umgesetzt werden. Dies sollte den Kleingärtnern schriftlich kommuniziert und weitere Schritte rechtzeitig angekündigt werden. Der Fachbereich solle die Haushaltslage berücksichtigen, dann die Lage neu bewerten und die Pachtverhältnisse klären, heißt es in der Begründung. „So können die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner in Ruhe nach Alternativen suchen - das sei insbesondere deshalb wichtig, da in drei oder vier der verbliebenen Gärten auch knapp ein Dutzend Bienenvölker leben. Manche Kleingärten lagen brach und sind schon von der Stadt abgeräumt worden. Ursprünglich waren es acht Gärten. Das Gelände soll renaturiert werden. ahi