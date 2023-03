Kita-Verpflegung kostet mehr

Eltern sollen von Mai an 90 Euro im Monat zahlen

Bad Homburg - Eltern sollen für das Essen in den Bad Homburger städtischen Kitas von Mai an deutlich mehr zahlen. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss wird am morgigen Mittwoch über eine entsprechende Vorlage abstimmen.

Die Verpflegungspauschale, aktuell 60 Euro pro Kind und Monat, war wegen der problematischen städtischen Haushaltssituation überprüft worden. Das Ergebnis: Die durchschnittlichen tatsächlichen Kosten für die Verpflegung lagen - Stand 2019 - bei 87,90 Euro pro Kind und Monat. Bei Einberechnung einer zwanzigprozentigen Verteuerung von Lebensmitteln lägen diese Kosten aktuell bei 94,03 Euro.

Deswegen soll das zuletzt 2016 erhöhte Verpflegungsentgelt zugunsten einer annähernden Kostendeckung auf 90 Euro pro Monat steigen. Der Preis pro Mittagessen erhöht sich damit von 3 auf 4,50 Euro. Eine Übernahme der Verpflegungskosten kann im Rahmen des hessischen Bildungs- und Teilhabepaketes beim Job Center Hochtaunuskreis beantragt werden, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Wichtig ist dabei zu beachten, dass Leistungen frühestens ab Beginn des Monats gezahlt werden, in dem der Antrag gestellt wird. hko