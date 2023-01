Kein Personal für längere Öffnung

Debatte um Wertstoffhof

Bad Homburg - Seit mittlerweile drei Monaten ist der Wertstoffhof in Ober-Eschbach Geschichte, der geplante Neubau eines zentralen und angemessen großen Wertstoffhofs für die Gesamtstadt ist noch in der Planungsphase. Derzeit stehen vor allem samstags die Wagen vor der verbliebenen und schon vor der Schließung des Eschbacher Pendants als zu klein empfundenen Einrichtung in der Georg-Schaeffler-Straße Schlange.

Nachdem der Ortsbeirat Ober-Erlenbach bereits eine Absage bezüglich verlängerte Öffnungszeiten am Freitag (oder an einem andern Tag der Woche) bekommen hatte - kein Personal, hohe Kosten -, stand das Thema jetzt auf der Tagesordnung des Klima- und Umweltausschusses. Diesmal wollten sich die Grünen dafür einsetzen, dass die Öffnungszeiten auf Freitagnachmittag erweitert werden. Im Ausschuss wurde zwar über mögliche Verbesserungen gesprochen, aber nichts entschieden. Es soll zunächst mit dem Betriebshof darüber gesprochen werden.

Derzeit schließt der Wertstoffhof freitags um 12 Uhr. „Die meisten Leute haben am Wochenende Zeit, Dinge zu entsorgen“, so Margit Courbeaux (Grüne). Dr. Andrea Hüttmann (CDU) sagte, eine etwas längere Öffnungszeit am Samstag würde durchaus helfen - ihre Fraktion war indes zurückhaltend. Auch die SPD ist für eine Ausweitung nicht offen. „Das kostet alles Geld“, so Dr. Thomas Kreuder. „Wir sollten unsere Ansprüche runterschrauben - auch beim Müllentsorgen.“ ahi/hko