Jugend hat gesteigerten Beratungsbedarf

Fachstelle sieht sich vermehrt mit schweren und komplexen Fällen konfrontiert

Bad Homburg - Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche sind derzeit mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Einen Überblick gab Kristina Blatt, Leiterin der städtischen „Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche“, im städtischen Jugendhilfeausschuss. Die Auslastung ihrer Institution, die sich als niederschwellige Anlaufstelle für alle Arten für Probleme versteht, ist nach dem Einbruch zu Corona-Zeiten wieder deutlich gestiegen.

Blatt betonte: „Wir laufen am Limit - wir haben es mit mehr anspruchsvollen, komplexen und schweren Fällen zu tun.“ Man merke in diesem Bereich die Überlastung des Gesundheitssystems sehr deutlich. „Wer früher bei einem Psychologen war, ist heute beim Psychotherapeuten. Und wer früher zum Psychotherapeuten gegangen ist, der kommt heute zu uns.“

Dabei sei der vergleichsweise schnelle Erstkontakt ein großer Vorteil, mit dem man dem Anspruch auf Niedrigschwelligkeit gerecht werde. Die durchschnittliche Wartezeit habe 2021 bei gerade einmal 20 Tagen gelegen - kein Vergleich zu ersten Gesprächen bei Psychotherapeuten. „Überweisungen sind praktisch unmöglich“, bilanzierte Blatt.

Laut Recherchen des ZDF aus dem vergangenen Jahr gehen von einem Anruf beim Psychotherapeuten bis zu einem Erstgespräch für ein Kind durchschnittlich zehn Wochen ins Land, bis zum Beginn der Therapie vergehen im Schnitt 25 Wochen. Vor der Pandemie habe die Wartezeit auf einen ersten Termin laut ZDF rund sechs Wochen betragen, bis zum Therapiebeginn rund dreieinhalb Monate.

Man habe viel mit Konflikten in der Familie und mit selbstverletzendem Verhalten zu tun. Fast verdoppelt hat sich der Prozentsatz an Kindern und Jugendlichen, die emotionale Probleme haben, auf aktuell 23,68 Prozent. Wie bereits 2019 nahmen die meisten Familien die Unterstützung wegen „Belastungen durch familiäre Konflikte“ in Anspruch. Dass dieser Anteil noch einmal um fast zehn Prozentpunkte von 34,7 auf 44,1 Prozent im Berichtsjahr 2021 gestiegen ist, sei durch die starken Belastungen der Familien durch die Folgen der Pandemie zu erwarten gewesen. In diesem Bereich auffällig: Die Fälle, in denen es um „Streitigkeiten nach Trennung“ geht, haben sich fast verdoppelt. Auch die „Konflikte (Stief)eltern und Kind“ und die „Geschwisterkonflikte“ haben stark zugenommen. Auf Rang drei und vier der Indikationen folgen „Belastungen durch Problemlagen der Eltern“ (11.9 Prozent) und „Auffälligkeiten im sozialen Verhalten“ (11,3 Prozent)

Verändert hat sich nicht nur die Schwere der Fälle, sondern auch das Alter derjenigen, um die es geht. „Früher waren das auch Kinder im Grundschulalter, jetzt sind es eher ältere Kinder, aber da sind wir dran“, erklärte Blatt, dass man nach Corona künftig wieder verstärkt bei Kindertagesstätten und Grundschulen vorstellig werden würde, um das Angebot vorzustellen.