Innovative Läden bekommen Starthilfe

Drei vom Land geförderte „Pop-up-Stores“ wollen zu Dauerbrennern werden

Bad Homburg - Eigentlich poppen „Pop-up-Stores“ in einer bestehenden Immobilie nur kurz auf, um bald darauf wieder zu schließen. Der Vorteil für den Betreiber: Er kann mit überschaubarem Aufwand testen, wie sein Angebot bei den Kunden ankommt. Die Inhaber der drei Pop-up-Stores, die im Rahmen des Landes-Programms „Zukunft Innenstadt“ in den Genuss einer sechsmonatigen Förderung von bis zu 50 Prozent der Mietkosten kommen, treten mit dem festen Willen an, ihre Kunden auch im kommenden Jahr und weit darüber hinaus in ihren Läden bedienen zu können. Das machten sie bei einem Rundgang klar, an dem außer Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) unter anderen City-Managerin Tatjana Baric und Eberhard Schmidt-Gronenberg von der Aktionsgemeinschaft teilnahmen.

Rund 300 Immobilieneigentümer seien im Rahmen der Initiative „Pop-Up! Bad Homburg“ angesprochen worden, erklärte Baric und führte aus: „Die Resonanz war allerdings gering, da wir eine vergleichsweise niedrige Leerstandsquote haben.“ Auch Hetjes zeigte sich sicher: „Bad Homburg hat eine attraktive Innenstadt.“ Gleichwohl habe es der Handel nicht leicht - „die Belebung durch kreative Nutzung von Leerständen birgt enormes Potenzial.“

Für bislang drei sehr unterschiedliche Geschäftsideen konnten Flächen gefunden werden. Seit Ende März präsentiert Designer und Künstler Rainer Spenner unter seinem Künstlernamen Ono Koon seine Kollektion neben Ernsting’s Family auf der Louisenstraße. Über 25 Jahre Erfahrung hat die Familie gesammelt und bereits Niederlassungen in Mainz und Hanau. In Bruchköbel entstehen Mode und die Kunstwerke, die es im Laden ebenfalls zu kaufen gibt; produziert werden die Kleidungsstücke ausschließlich in Deutschland.

Ein „Soft-Opening“ gibt es dieser Tage in der Obergasse 17 bei Tina Kühnemund. „Keramiktraum“ heißt ihr Atelier, in dem sie zahlreiche Keramik-Rohlinge bereithält, die Interessierte in der Kreativwerkstatt nach Herzenslust verzieren können und die später im großen Ofen gebrannt werden. Offen ist Kühnemund für Gäste jeden Alters. Sie hofft, dass sich auch Kurgäste und Berufstätige begeistern lassen. Die Existenzgründerin, die nach 20 Jahren zurück in ihrer alten Heimat ist, besetzt damit eine Nische, die ihr kein Online-Anbieter streitig machen kann.

Mit der Eröffnung des „Engel’s“ am Schulberg vollzieht Malte Kromm den Weg vom reinen Online-Handel zum Ladengeschäft. „Wir hatten zwar Stände auf etlichen Märkten, aber unsere Kunden haben zunehmend gefragt, wo sie uns ansonsten finden“, erklärt er. Neben „Streetware und Accessoires“ seiner Eigenmarke „Revolver California“ gibt es in der ehemaligen Engel-Apotheke nach der für Juli vorgesehenen Eröffnung auch regionalen Gin und fair gehandelten Kaffee. „Und wir werden das Sortiment noch erweitern“, verspricht der gebürtige Bad Homburger.