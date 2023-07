Initiativen versanden

Ortsbeirat mahnt Stadtverwaltung

Bad Homburg - In einem interfraktionellen Antrag bittet der Ortsbeirat Kirdorf die Stadtverwaltung um eine bessere Zusammenarbeit. Der überwiegende Teil der Anträge und Anfragen werde sehr spät oder gar nicht beantwortet. Bouleplatz, Zwiebelgässchen, Feuerwehr-Neubau, diverse Verkehrsthemen - entweder man höre nichts oder der Ortsbeirat werde vor vollendete Tatsachen gestellt. Nur selten lasse sich jemand Sachkundiges aus dem Rathaus persönlich blicken.

Konkret fordert das Gremium nun „mehr Dialoge, Präsenz“, auch mit Ortsbegehungen, und „schnellere Antworten“ zu laufenden Projekten. „Zuweilen sind Sachen vom Tisch, ohne dass wir mit einbezogen wurden“, sagt Michael Blew (BLB). „Die Verwaltung muss reagieren, sonst können wir die Arbeit einstellen.“

Die Verwaltung soll den Ortsbeirat auch informieren, wenn Punkte erledigt wurden. Wenn im Rathaus entschieden wird, dass etwas nicht umgesetzt wird, will das Stadtteilgremium eine Erklärung dazu. Hintergrund ist, dass die Mitglieder - wie die Öffentlichkeit - keinen Zugriff auf die Online-Unterlagen mehr haben, wenn diese auf Intern umgestellt wurden. Blew schlägt vor, einen elektronischen Ordner anzulegen, wo Stellungnahmen der Verwaltung zu sehen sind. Auch den Usinger Weg hat der Ortsbeirat durch verschiedene beschlossene Anträge versucht sicherer zu machen. Zum beschlossenen Prüfantrag, ob der Usinger Weg zwischen Bebauungsgrenze und Sportzentrum Fahrradstraße werden kann, sowie zum Wunsch, dort einen Radweg oder Schutzstreifen zu markieren, hat man noch nichts aus dem Rathaus gehört. Darauf verwies Ortsvorsteher Hans Leimeister (CDU) am Montagabend mehrfach, als sich Anwohner in der Bürgerfragestunde beklagten, im Usinger Weg werde gerast. ahi