Hoffen auf Fördergeld

Sonst kein Fahrradparkhaus

Bad Homburg - Im März 2019 hatte das Stadtparlament beschlossen, das bestehende Fahrradparkhaus am Bahnhof zu erweitern oder um ein weiteres Fahrradparkhaus in unmittelbarer Nähe zu ergänzen. Was daraus geworden sei, wollte Frauke Thiel (Grüne) in der jüngsten Stadtverordnetensitzung wissen. Denn passiert ist in den mittlerweile vier Jahren nichts, und nun ist mit Eröffnung des Kinos - die Geschäfte haben schon offen - mit zusätzlichen Nutzern zu rechnen.

„Das Projekt war nicht unsere oberste Priorität“, erklärt OB Alexander Hetjes (CDU) - doch das sei, im Nachhinein betrachtet, gut. Denn der Bund habe im März 2023 einen Förderaufruf für Fahrradparken an Bahnhöfen gestartet. Im Rathaus werde derzeit eine Projektskizze erstellt, und im Juli könne sich entscheiden, ob Bad Homburg Fördergelder für das Themenfeld erhält - diese seien „immens“, so Hetjes. Parallel würden derzeit mögliche Standorte „im Bahnhofsumfeld“ überprüft, die für das Parken von Fahrrädern in Betracht kommen. Bevor der Förderantrag gestellt werde, werde das Geplante aber den Gremien vorgestellt.

Wie der Zeitplan mit und ohne Fördermittel aussehe, fragte Thiel - beim Beschluss 2019 habe man von möglichen Fördermitteln ja noch nichts gewusst. Wenn Homburg förderfähig sei, hoffe man, bis Ende des Jahres den Förderbescheid zu bekommen, so Hetjes. Dann könne 2024 mit der Ausführungsplanung und Ende nächsten Jahres mit der Realisierung begonnen werden. Ohne Förderung, so der OB mit Hinweis auf die Sparzwänge, gibt es auch keine weiteren Fahrradparkplätze. ahi