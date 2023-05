Hilfe für Notleidende

Caritas startet Spenden-Aktion

Bad Homburg - Der andauernde Krieg in der Ukraine und die sozialen Folgen wie Preissteigerungen insbesondere für Lebensmittel und Energie treffen die Gesellschaft unterschiedlich hart und fordern Solidarität. „Menschen mit geringem Einkommen dürfen mit ihren steigenden Lebensmittel- und Energiekosten nicht alleine gelassen werden“, so die Caritas der Pfarrei St. Marien Bad Homburg-Friedrichsdorf. Sie unterstützt und fördert Menschen in Not und Armut, die am Rand der Gesellschaft stehen, und zwar unabhängig von Alter, Religionszugehörigkeit und Herkunft.

Die Beratungsstellen und Einrichtungen der Caritas bieten vielfältige Angebote im Bereich der Jugend-, Familien- und Altenhilfe, die durch eine ehrenamtliche Sozialberatung für Menschen in schwierigen Lebenslagen ergänzt wird. Hierzu zählt etwa die Lebensmittelausgabe von St. Johannes in Kirdorf. Hier bieten engagierte Ehrenamtliche zweimal im Monat kostenlos Lebensmittel für Menschen im Wohnbezirk der Pfarrei an, die über kein oder nur ein sehr geringes Einkommen verfügen. Die Nachfrage an kostenlosen Lebensmitteln steigt durch Ukraine-Flüchtlinge, hohe Energiekosten und Inflation enorm. „Oft können sich insbesondere Familien und Alleinerziehende nicht einmal mehr die Grundversorgung an Lebensmitteln leisten“, so die Caritas.

Der Erlös der diesjährigen Frühjahrssammlung der Caritas vom 19. bis 29. Mai soll deshalb unter anderem dafür eingesetzt werden, dieses Angebot der Gemeinde aufrechtzuhalten und zu erweitern, so die Gemeinde.

Wer die Sozialarbeit der Pfarrei unterstützen will, kann auf folgendes Spendenkonto der Caritas der Pfarrei Sankt Marien einzahlen: Die IBAN des Spendenkontos der Gemeinde lautet DE55 5125 0000 0001 1601 41. red