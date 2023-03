Grüne wollen U2-Taktung beibehalten

Kritik an Einsparungen

Bad Homburg - Die U2 soll in den Spitzenzeiten von Bad Homburg aus nur noch alle 15 statt wie bisher alle siebeneinhalb Minuten fahren - so steht es im Entwurf des Doppelhaushalts, der am Donnerstag im Stadtparlament abgestimmt wird. Die Grünen in der Kurstadt und in Frankfurt mahnen, dass die Verkehrswende nicht an Bad Homburg scheitern dürfe.

„Fassungslos“ über diese Spar-Idee sei man, erklärt die Vize-Fraktionschefin der Grünen im Römer, Julia Eberz. Die U2 sei eine wichtige Verbindung, gerade für Pendler. „Der Bedarf ist da und wird voraussichtlich weiter steigen, sobald die U2-Verlängerung zum Bad Homburger Bahnhof ausgebaut ist“, betonen Eberz und der Homburger Grünen-Fraktionsvorsitzende Alexander Unrath. „Eine ernstgemeinte Verkehrswende trägt dazu bei, dass die Menschen in Frankfurt und Bad Homburg weniger Lärm und Abgase ertragen müssen und die Lebensqualität in beiden Städten steigt“, sagen die beiden Grünen. Die Haushaltssituation in Bad Homburg dürfe nicht als Ausrede dienen, so Unrath. ahi