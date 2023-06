Grüne fordern Fahrkarten-Service

DB-Tickets am Bahnhof

Bad Homburg - Die Grünen fordert ein Konzept, mit dem der Verkauf von Fahrkarten der DB in der Mobilitätszentrale wieder ermöglicht werden kann. Mit Schließung der DB Agentur zum Jahreswechsel war dieser Service eingestellt worden. „In anderen Städten ist der DB-Fahrkartenverkauf auch möglich. Bad Homburg sollte sich ein Beispiel nehmen und hierzu ein Konzept entwickeln, damit diese wichtige Serviceleistung in Zukunft wieder angeboten werden kann.“ So fasst Frauke Thiel von der Grünen-Fraktion in Bad Homburg das Anliegen vieler Menschen zusammen, die ihre Fahrkarten im direkten Kontakt kaufen und entsprechend beraten werden möchten. In Hofheim sei das bereits gelungen, nachdem dort ebenfalls vorübergehend der DB-Fahrkartenverkauf mit Beratung eingestellt worden war. Daher wird die Fraktion im nächsten Mobilitätsausschuss den Magistrat beauftragen, mit der Stadt Hofheim und der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft in Verbindung zu treten. In Bad Homburg ist der VHT zuständig, „also soll der Bestandsaufnahme in Zusammenarbeit mit dem VHT ein passendes Konzept folgen und dem Ausschuss vorgestellt werden“. red