Gelungene Premiere im neuen Kino-Komplex

Die Kreis- und Kurstadt hat nach etlichen Jahren Wartezeit wieder ein Filmtheater

Bad Homburg - Die Fahrt ist rasant. Nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch auf den Sesseln. Während vorne auf der Leinwand die Rennautos im Streifen „Gran Turismo“ über die Strecke rasen, vibrieren die Sitze so, als säßen die Zuschauer höchstselbst hinter dem Lenkrad. Jeden Gangwechsel, jede Neigung nehmen die Zuschauer wahr, so dass Kinopolis-Chef Dr. Gregory Theile nach der Vorführung in beeindruckte Gesichter blickt. „Es ist ein Vergnügen, Filme so zu sehen“, sagt Theile und meint damit neben den 20 topmodernen D-Box-Sitzen, die sich synchron zur Film-Handlung bewegen, auch die anderen 255 Plätze im größten Saal des Kinopolis Bad Homburg, das jetzt eröffnet ist. Theile, Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) und der Geschäftsführer von Procom Invest, Dennis Barth, schreiten über den roten Teppich und durchschneiden das Band. „Darauf hat Bad Homburg lange gewartet“, meint Barth. Mit dem Kino sei nun der dritte und letzte Bauabschnitt des Gebäudes abgeschlossen. Die Firma ist der Eigentümer des 45-Millionen-Baus am Bahnhof. Barth erinnert an den ersten Spatenstich während der Pandemie, zu einer Zeit, als Kinosäle geschlossen wurden. „Ich bin begeistert von ihrem Mut“, sagt er in Richtung Theile und dankt auch der Politik, die das Projekt immer unterstützt habe. Hetjes gibt dieses Lob gern zurück. Mit der Eröffnung ende eine „lange Durststrecke“ ohne Kino in der Stadt. Der OB blickt sich um. Ein Fitnessstudio und eine neue Gastronomie, zudem die „Pool Station“ am Kulturbahnhof und bald auch ein Steakhaus - der Bereich habe sich „enorm entwickelt“. „Wir glauben an das Kino“, sagt auch Theile. Auch für die Kinopolis-Kette sei es ein wichtiger Moment, zehn Jahre nach der letzten Neueröffnung. „Wir könnten stolzer nicht sein.“

Er führt in den Neubau hinein. „Wir wollten ein Premium-Kino mit einer hervorragenden Aufenthaltsqualität“, sagt er und leitet entlang der gepolsterten Lounge-Bereiche. Im Kino habe das Unternehmen vieles neu umgesetzt: etwa die früher oft versteckte Popcorn-Küche, die jetzt gut sichtbar in der Mitte der Theke steht, oder die Terminals zum Bestellen von Speisen und Tickets. Und auch die „brandneuen 4K-Laserprojektoren“ in jedem Saal sowie das Soundsystem gebe es in Deutschland nur selten.