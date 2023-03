Gast unter Verdacht

Neue Erkenntnisse nach Diebstahl

Bad Homburg - Zum gestern vermeldeten Diebstahl in der Gaststätte Gambrinus am Bahnhof, bei dem 260 Euro gestohlen wurden, liegen neue Erkenntnisse vor. Demnach hatte das Opfer seine Jacke an der Garderobe abgegeben und einen Chip bekommen, den er verlor. Bevor er das bemerkte, wurde der Chip durch einen Unbekannten eingelöst und das Geld in der Jacke entwendet. Hinweise deuten darauf hin, dass es sich beim Dieb möglicherweise um einen Gast handeln könnte, der im Laufe des Abends nach Streitigkeiten des Lokals verwiesen wurde. red