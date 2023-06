Fußweg führt auf Fahrbahn

Das Weinschnitter Gässchen (re.) mündet direkt auf die Fahrbahn der Josef-Baumann-Straße. Gegenüber ist die Ausfahrt des Parkplatzes, so dass dort wohl nicht, wie hinten zu sehen, Poller gestellt werden können. hko(2) © hko

Im Ortskern von Ober-Erlenbach gab es zwei Unfälle mit Kindern

Bad Homburg - Zwischen Wetterauer Straße und den Pollern an der Erlenbachhalle liegen exakt 100 Meter, auf denen die Josef-Baumann-Straße als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen ist. Die Regeln in dem Gebiet im Stadtteil Ober-Erlenbach sind klar: Geparkt werden darf nur auf markierten Flächen, es gelten Schrittgeschwindigkeit und ein gleichberechtigtes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer. Autos, Fahrräder und Fußgänger teilen sich die Gasse, aber der Fahrzeugverkehr darf dadurch nicht blockiert werden.

Konflikte gibt’s in solchen Bereichen immer wieder. Meist sind das kleine Ärgernisse, im Fall der Josef-Baumann-Straße ist der Unmut nach zwei Unfällen im Bereich der Einmündung des Fußwegs Weinschnitter-Gässchen mittlerweile groß. Zwei Mal sollen dort in den vergangenen Wochen Kinder in gefährliche Situationen gekommen sein. Laut Polizei bemerkte ein Dreijähriger mit Tretroller am 14. April nachmittags „ein herannahendes Fahrzeug sehr spät und ließ sich fallen. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht“. Der Roller sei unters Auto geraten und wurde beschädigt, das Kind erlitt beim Sturz Schürfwunden.

Am Freitag, 26. Mai, lief gegen 15.30 Uhr ein siebenjähriger Junge auf die Straße. Er soll nicht auf den dort befindlichen Verkehr geachtet haben und „stieß in die Beifahrertür eines vorbeifahrenden Pkw. Auch dieser Junge wurde leicht verletzt“. Im Ortsbeirat Ober-Erlenbach und auch im Internet wird eifrig diskutiert. Dabei gehen die Meinungen in der Schuldfrage auseinander: Hätten die Unfälle bei niedrigerer Geschwindigkeit vermieden werden können? Oder sind die Eltern in der Pflicht, den Nachwuchs besser vorzubereiten beziehungsweise an die Hand zu nehmen?

Das ist Spekulation, die Polizei bestätigt nur, dass die Mutter des Dreijährigen dabei war. Und: „Weder gegen den Fahrer beim Unfall im April noch gegen die Fahrerin im Mai wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie haben zum Stand der Ermittlungen einen Zeugenstatus.“ Das spricht dafür, dass sie zumindest nicht gerast sind.

Konkreter kann die Frage nach geeigneten Maßnahmen diskutiert werden. Die Situation ist suboptimal: Der Fußweg endet direkt auf der Fahrbahn, die durch eine Hecke nicht einsehbar ist.

Kaum Platz, um Maßnahmen umzusetzen

Drängelgitter könnten wegen der geringen Breite des Fußwegs ein Hindernis, etwa für Kinderwägen, darstellen. Und während ein paar Meter weiter auf der Josef-Baumann-Straße Poller am Fahrbahnrand stehen, ist das am Gässchen kaum möglich - direkt gegenüber befindet sich die Ausfahrt des Parkplatzes, sodass der Platz zum Einschwenken benötigt wird.

Ortsvorsteher Martin Burk (parteilos) konnte nach einer ersten Rücksprache mit dem Rathaus wenig Hoffnung machen. „Es gibt kaum Platz, Maßnahmen umzusetzen.“ Sogenannte Berliner Kissen, wie sie von einem Bürger ins Spiel gebracht worden waren, hätten wenig Chancen. „Die Autos könnten beschädigt werden“, so Burk. Man wolle prüfen, ob die Schilder, die den Bereich als verkehrsberuhigt kennzeichnen, richtig aufgestellt und zu sehen sind. Auch ein großes Piktogramm auf dem Boden wäre eine Maßnahme.

Man wolle auf jeden Fall an der Sache dran bleiben, war man sich im Ortsbeirat einig. Eine weitere Idee: Vor der Einmündung ein offizielles Gefahrenstellen-Schild („Ausrufezeichen“) aufstellen, das vor der Einmündung warnt. Im Internet gab es zudem die Überlegung, selbst Hinweisschilder zu installieren. Allerdings ist auch da die Frage: Wo? In die Fahrbahn ragen dürften sie nicht. Und es bräuchte wohl die Zustimmung des Ordnungsamtes.

Die Fahrbahn ist nicht einsehbar. © hko