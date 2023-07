Frauenfeindliche Attacke

Schmierereien an Beratungsstelle für Frauen

Bad Homburg - Die Frau war entsetzt. „Und das in Kirdorf?“, fragte sie und schaute ungläubig auf die Schaufensterscheibe der Awo-Beratungsstelle für Frauen und Mädchen „LOTTE“ in der Kirdorfer Straße. Zu lesen war dort am Nachmittag des 7. Juli nämlich etwas ganz anderes: „Beratungsstelle für Huren“. Das letzte Wort hatte ein Graffiti-Sprüher in lilafarbenen Lettern aufs Glas geschmiert.

Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle waren zu diesem Zeitpunkt schon mit dem Reinigungsmittel zugange. „Die Kolleginnen haben die Schmiererei noch am selben Tag entfernt“, sagt Astrid Kehl von der Beratungsstelle. Die Tat sei wohl in der Nacht zuvor passiert. Es sei das erste Mal, dass es so einen Vorfall an der Beratungsstelle gegeben habe. „Auch bedroht oder angefeindet wurden wir bislang nicht“, sagt Kehl, die nicht weiß, wer dahinter steckt, aber eine Vermutung hat: „Vielleicht jemand, der sich generell an uns stört oder ein Mann, dessen Frau von uns beraten wird.“

„LOTTE“ ist eine Anlaufstelle für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen oder bedroht sind. Die Mitarbeiterinnen beraten die Opfer umfassend, begleiten und unterstützen. Auch das Frauenhaus ist an die Stelle angegliedert. „Gewalt gegen Frauen ist kein neues Thema und geht jeden etwas an. Sie ist der Grund, dass die Arbeit der Beratungsstelle überhaupt notwendig ist. Auch eine solche Sachbeschädigung ist eine Form von Gewalt gegen Frauen“, sagt Kehl. Damit würden „alle Frauen angefeindet“. Bedroht fühle sie sich aber nicht, eher bestätigt und „in der Arbeit bestärkt“, sagt sie. „Durch diesen Vorfall wird deutlich, dass wir öffentlich wahrgenommen werden und die Arbeit für Frauen hier Wirkung zeigt.“ Was vermutlich als Beleidigung der hilfesuchenden Frauen und Mädchen und als Angriff gegen den Einsatz für Frauen gemeint war, sorge stattdessen für „noch mehr Bereitschaft, sich in der Arbeit gegen Gewalt an Frauen zu engagieren“. Zur Anzeige gebracht haben die Frauen die Sprüh-Attacke bereits. Bislang sei aber noch kein Täter ermittelt worden, heißt es von der Polizei.