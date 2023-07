Förderung für den Radparkturm

Bescheid nur noch Formsache

Bad Homburg - Eine Förderzusage aus Berlin ohne Förderantrag? Und dann auch noch über die konkret krumme Summe von 1 546 802,04 Euro für ein noch sehr abstraktes Projekt, von dem noch nicht mal klar ist, wo es umgesetzt wird? Das konnte vergangene Woche zunächst niemand erklären.

Am Freitagnachmittag meldete sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Natalie Pawlik, die zusammen mit der Homburger SPD-Chefin und Landtagsabgeordneten Elke Barth über die Förderung des Fahrradparkturms am Bahnhof informiert hatte. Für das Förderprogramm „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ wird ein Verfahren angewendet, das in zwei Phasen gegliedert ist. Im Rahmen des abgeschlossenen Interessenbekundungsverfahrens mussten Kommunen eine Projektskizze einreichen. „Auch die Stadt Bad Homburg hat innerhalb der Frist eine Projektskizze für einen Fahrradparkturm eingereicht.“ Der Haushaltsausschuss des Bundestags wählte nach Fristende geeignete Projekte aus, die mit den Bundesmitteln gefördert werden. „Der Entschluss für die Projekte, die gefördert werden sollen, wurde am Mittwoch unter anderem zugunsten der Stadt Bad Homburg, gefällt“, so Pawlik.

In der zweiten Phase ist nun der förmliche Antrag zu stellen. Die Entscheidung über die Projekte, die gefördert werden, sei zu diesem Zeitpunkt bereits gefallen, und daher ein formaler Akt, so Pawlik weiter. Der Fahrradparkturm wird mit 75 Prozent des Gesamtprojektvolumens gefördert. Eine gute Nachricht für die Stadt, die sich nun überlegen muss, wie sie die restlichen 25 Prozent, also rund 500 000 Euro finanziert und wo sie so einen rund zwölf Meter hohen Turm im mittlerweile eng bebauten Bahnhofsumfeld eigentlich aufstellen kann. hko