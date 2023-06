Festplatz muss warten

Kritik an Wegführung für Radler

Bad Homburg - Der BLB gefällt nicht, dass Fußgänger und Radler sich auf dem Festplatz am Heuchelbach ihren Weg zwischen geparkten Autos hindurch suchen müssen. Ob kurzfristig eine Verbesserung für Radfahrer und Fußgänger dort geplant sei, wollte Armin Johnert jüngst im Stadtparlament wissen. Nein, das sei die Verwaltung bisher nicht angegangen, antwortete OB Alexander Hetjes (CDU); im Radverkehrskonzept habe der Platz die Kategorie D, also nicht so dringend. Auch sei die Stelle der Radverkehrsbeauftragten lange unbesetzt gewesen. Zumindest bessere der Tiefbau aber gerade die Schlaglöcher aus.

Könne man nicht für Fußgänger, die über den Platz liefen, doch die Maßnahme vorziehen, fragte der BLB-Fraktionschef nach - wo man doch nun fürs bevorstehende Laternenfest ohnehin „an den Platz rangehe?“

Es sei nichts geplant; und laut Fachbereich ergebe es keinen Sinn, die Maßnahmen für Fußgänger und Radfahrer zu trennen und den Platz zweimal anzufassen, sagte der OB - das mache es nur teurer. ahi