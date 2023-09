Ersatzfahrplan verlängert

Auf den Linien RB 15 und 16

Bad Homburg - Der Ersatzfahrplan für die Linien RB15 Brandoberndorf- Bad Homburg und RB16 Friedberg-Friedrichsdorf wird bis einschließlich 11. September verlängert. Grund dafür sind die Bahnsteigarbeiten am Bahnhof Friedrichsdorf, die sich um eine Woche verlängern, teilt die Deutsche Bahn mit. Dadurch werden die Züge der RB15 weiterhin zwischen Friedrichsdorf und Bad Homburg von Montag bis Freitag in den frühen Morgen- und späten Abendstunden sowie an den nächsten beiden Wochenenden entfallen. In Friedrichsdorf besteht Umsteigemöglichkeit zur S5. Für die RB16 sind weiterhin ersatzweise Busse unterwegs. Ab 1. September werden die Zugverbindungen in den Stoßzeiten auf der Linie RB15, die wegen fehlender Fahrzeuge entfallen, mit Bussen abgedeckt. Die bisherige Doppelung von Zug- und Busfahrten ist laut Bahn wegen der ausreichenden Anzahl von Zügen nicht mehr vorgesehen. Das Unternehmen begründet dies außerdem mit dem Bedarf an Bussen und Fahrern im Zusammenhang mit den vielen baubedingten Schienenstreckensperrungen, begrenztem Personal sowie des Starts des Schulbusverkehrs. Auf der RB16 soll es Zusatzbusse für Schüler geben. red