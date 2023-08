Eiskeller oder geheimer Gang?

Am Gotischen Haus ist ein unterirdisches Bauwerk gefunden worden

Bad Homburg - Die Geschichte des Gotischen Hauses als ehemaliges Jagdschloss von Landgräfin Elisabeth und ihrem Gatten Landgraf Friedrich VI ist gut überliefert. Wie das Gelände an der Achse zwischen dem Homburger Schloss in Richtung Taunus vorher genutzt wurde, dagegen weniger. Bei den Bauarbeiten am Gotischen Haus ist jetzt ein Erdkeller aufgetaucht, der weitere Fragen aufwirft.

Museumsleiterin Dr. Ursula Grzechca-Mohr geht davon aus, dass es sich um den Eiskeller eines Försterhauses handelt, das vor dem Bau des neugotischen Schlösschens an der Stelle stand - es wurde abgerissen, als 1822 mit dem Bau des Prunkschlösschens begonnen wurde. „Das Fleisch der geschossenen Tiere musste ja gekühlt werden“, so die Historikerin (siehe Box).

3D-Scan wird angefertigt

Ab 1780 habe an der Stelle eine Försterei gestanden. Dazu liegt ein Grundriss vor, berichtet Elena Michelsen, Mitarbeiterin der Unteren Denkmalbehörde. Möglich sei aber auch, dass der Keller einst zum Gotischen Haus gehörte - das ja auch als Jagdhaus und Ort, wo die Jagdgesellschaft ihre Mahlzeiten einnahm, genutzt wurde; auch dort mussten Lebensmittel gekühlt werden.

FRÜHE KÜHLSCHRÄNKE Natürliches Eis , das etwa in Kellern bewahrt wurde, hielt lange Zeit Verderbliches kühl. 1748 entwickelte ein schottischer Mediziner an der Uni Glasgow die erste künstliche Kühlung. Diethylether wurde durch Unterdruck zum Verdampfen gebracht; dadurch wurde der Umgebung Wärme entzogen. Chemiker entwickelten die Idee weiter; es dauerte aber bis in die 1950er Jahre, bis in Deutschland Einzelhaushalte Kühlschränke bekamen. ahi

Als nächster Schritt wurde jetzt eine Bauforscherin damit beauftragt, einen 3D-Scan von dem Erdkeller anzufertigen. Bei der „digitalen Begehung“ wird der Fund mittels der einzelnen Scan-Punkte vermessen. Anschließend werden die Pläne übereinandergelegt, um zu sehen, ob der Keller zum Gotischen Haus oder zum ehemaligen Försterhaus passt. Ungeklärt ist die Frage, von welchem der beiden Gebäude der Zugang in den Keller führte. Das Gotische Haus brannte im vergangenen Jahrhundert ab; deshalb sind die Spuren verwischt. Die Baufugen, also kleinen Öffnungen, die die Denkmalschützer im Keller des Gotischen Hauses fanden, sind in dieser Frage nicht eindeutig.

Der Fund wurde, wie die Museumsleiterin jetzt erzählte, bereits Ende Juni gemacht. Bis in den Juli hinein wurde das Gemäuer freigelegt. Inzwischen ist es aber wieder verschüttet worden. Später wird hier eine Rollstuhlrampe angebaut. Wegen des Bauzauns ist die Baustelle ohnehin nur aus der Entfernung zu sehen. Bis Anfang 2024 wird die Sanierung des künftigen städtischen Museums noch andauern.

Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, was der Erdkeller gewesen sein könnte: der Eingang zu einem Geheimgang, der unter der Tannenwaldallee bis zum Schloss führte. „Diese Theorie dürfen wir nicht außer Acht lassen“, betont die Denkmalschützerin.