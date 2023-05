Eine Kita im Wohnhaus

Innovatives Konzept geht im September an den Start

Bad Homburg - Von außen wirkt der Zugang zur Adresse „Am Weidenring 48“wie der typische Eingang zu einem Mehrfamilienhaus. Doch der erste Eindruck täuscht. Bald sollen durch die Doppelflügel-Glastür täglich bis zu 111 Kinder - in drei Kindergartengruppen mit maximal 25 Kindern und drei Krippengruppen mit je maximal 12 Kindern - ein und aus gehen. Denn hier entsteht die Kita Südcampus, die von September an von der benachbarten accadis International School betrieben wird. Die Innenarbeiten sind so gut wie abgeschlossen, nur die Einrichtung fehlt noch. Spätestens im Juli sollen sich Interessierte auf der Plattform „Little Bird“ um einen Platz bewerben können.

Zeit also, sich einen Überblick zu verschaffen. Beim Rundgang nahmen Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU), Sozialdezernentin Lucia Lewalter-Schoor (SPD) gemeinsam mit Hausherrin und accadis-Chefin Gerda Meinl-Kexl die in mehrfacher Hinsicht besondere Anlage in Augenschein. Denn die Kita ist Teil eines Ensembles mit 40 Wohneinheiten.

Direkt über dem Außenbereich öffnen sich Balkone der Wohnungen. Außerdem gelang es den Planern der Wüstenrot, wie Fachbereichsleiter Enzo Spadano mit etwas Bewunderung in der Stimme erklärt, die Einrichtung für sechs Gruppen mit 1000 Quadratmeter Nutzfläche auf einer Ebene zu planen, ohne dass das Außengelände zu klein wird. „Das spart im laufenden Betrieb Kosten, etwa weil kein Aufzug nötig ist“, hat aber auch im Betrieb große Vorteile - Stichwort Barrierefreiheit.

So gruppieren sich die Gruppenräume - jeder mit Differenzierungsraum und eigenen sanitären Einrichtungen ausgestattet, um einen kleinen Innenhof herum. Die Eigentümer des Südcampus hatten die Auflage, die Kita zu planen und zu bauen, im vergangenen Monat ging sie gegen Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 4,6 Millionen Euro ins Eigentum der Stadt über. Eine kleine Besonderheit: Es gibt in der Wand Trinkwasser-Anschlüsse. „In vielen Kitas stehen gefühlt hunderte Wasserkisten - das können wir uns hier sparen“, so Spadano.

Fast zehn Jahre liegen zwischen den ersten Überlegungen zur Gestaltung des Südcampus und der Eröffnung der Kita. Und fast ebenso lange hatte die accadis Pläne für ein besonderes Konzept in der Schublade. „Wir hatten damals überlegt, einen Sport-Kindergarten aufzumachen“, verrät Meinl-Kexl. In gewisser Weise wird das nun Wirklichkeit: Die Kita soll Sport und Bewegung als konzeptionellen Schwerpunkt haben. Unter anderem sind jede Woche drei 45-minütige angeleitete Sportstunden für die Kindergartenkinder und zwei halbstündige Sporteinheiten für die Krippenkinder vorgesehen. Mindestens ein Mal im Jahr soll es zudem ein „Bewegungsfest“ geben. „Wir sehen, dass die Kinder immer größere Bewegungsdefizite haben, teilweise nicht klettern können - und auch nicht mehr lernen, richtig zu fallen, also sich abzurollen“, so Meinl-Kexl. Der Sport fördere zudem nicht nur die motorische, sondern auch die emotionale, soziale und kognitive Kompetenz der Kinder, heißt es im Konzept, das auch auf bestehende Kooperationen mit örtlichen Vereinen und Sportanbietern fußt. Optional bestehe zudem die Möglichkeit, am Nachmittag zusätzliche Sportangebote zu buchen, die entweder im Mehrzweckraum der Kita oder in der benachbarten Sporthalle der accadis stattfinden.

Ein weiterer Vorteil für die accadis: Seit drei Jahren hat die Hochschule den Fachbereich Pädagogik als duales Studium im Angebot. „Die Studenten sind zwei Tage die Woche in der Hochschule und drei Tage in der Praxis“, erzählt Meinl-Kexl. „Wir können somit selbst Fachkräfte dual ausbilden und der Region helfen, sich der Herausforderung zu stellen.“ Und auch in der bald öffnenden Kita soll jeder Gruppe ein Student zugeteilt werden. Übrigens: Auch die accadis hat schon weitergehende Pläne: „Wir wollen bald den Studiengang Grundschulpädagogik etablieren“, so Meinl-Kexl. Angesichts des Fachkräftemangels in der Schulkindbetreuung ein Satz, der Sozialdezernentin Lewalter-Schoor ein Lächeln entlockte.