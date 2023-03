Einbruch in Wohnhaus

Täter erbeuten Schmuck

Bad Homburg - In Bad Homburg sind Unbekannte am Samstagabend in ein Wohnhaus im Paul-Andrich-Weg eingebrochen. Die Täter öffneten zwischen 18 Uhr und Mitternacht ein Fenster des Hauses gewaltsam und stiegen in die Wohnräume ein. Sie stahlen laut Polizei neben Schmuck auch vier Sonnenbrillen der Marke „Ray Ban“. Hinweise an die Polizei unter 0 61 72 / 12 00. red